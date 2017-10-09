Назначен заместитель акима Астаны

Заместителем акима города Астаны назначен Аскар Амрин. До назначения на эту должность он был советником акима Астаны Асета Исекешева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Аскар Кеменгерович Амрин 1975 года рождения, уроженец Северо-Казахстанской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова по специальности юрист-международник, Корнельскую школу права (США), магистр права.

Трудовую деятельность начал юрисконсультом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области.

С 1997 по 2001 годы занимал должности главного специалиста, начальника управления правовой экспертизы и законопроектных работ, заместителя директора, директора департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2002 по 2003 год был заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса; заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (09.2002-06.2003);

С 2003 по 2006 год занимал должность вице-министра финансов Республики Казахстан.

С 2007 по 2012 год вице-президент «Ланкастер Инвест».

Также в 2012 году Аскар Амрин был ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 год руководил Аппаратом Генерального Прокурора Республики Казахстан.

В 2012 году награжден орденом «Құрмет».