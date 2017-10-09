Депутат сравнила минимальную зарплату в РК с заработками в Европе

Депутат Мажилиса Гунар Иксанова сравнила минимальную зарплату в Казахстане с заработками в Европе, передает Zakon.kz.

«Минимальный размер заработной платы, среднемесячная номинальная заработная плата растут из года в год. Но минимальная заработная плата в этом году установлена в размере более 24 тысяч тенге - примерно 62 евро, что в 20 раз меньше, чем, например, в Германии»,- сказала она на во время обсуждения новой модели Трудового кодекса в РК на правительственном часе в мажилисе.

При этом она отметила, что самый высокий размер минимальной заработной платы в Европе - 1999 евро в Люксембурге.

В то же время она посетовала, что на октябрь текущего года сумма задолженности по заработной плате составляет 1, 2 миллиарда тенге. «Тревожно, что 25 процентов этой суммы - это сохранение текущей и просроченной задолженности. То есть это новая задолженность, возникающая на наших предприятиях», - заключила депутат.