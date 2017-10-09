В Талдыкоргане прошел первый международный фестиваль «Мәңгілік елдін - мәңгілік сарыны»

В гала-концерте, подводившем итог масштабного мероприятия, организованного в рамках программы «Рухани жаңғыру» принял участие заместитель акима области Жаксылык Омар.





Фестиваль был ярким, непременно он запомнится участникам и зрителям. В первый день гости из семи стран: Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Якутия, Татарстан, Тува и конечно же наши соотечественники из разных регионов республики приняли участие в мастер-классах, где они рассказали о своем творчестве, студентам ЖГУ имени И.Жансугурова и музыкального колледжа имени К.Байсеитова.









Во второй день во Дворце языков был организован круглый стол, где модератором встречи выступил руководитель управления культуры, архивов и документации Акан Абдуалиев. Здесь участники форума обменялись мнениями.





А главным событием стал гала-концерт, прошедший во Дворце культуры имени И.Жансугурова, где собрались деятели культуры разных народностей. Они играли музыку на турецком копузе, якутском хомусе или варгане, киргизском комузе, узбекской дойре, и конечно же на домбре и кобызе.









Так всех зрителей различными способами горлового пения в сопровождении музыкального инструмента игил поразил Тувинский исполнитель Игорь Кошкендей. А исполнительница из Республики Соха Юлиана Кривошапкина виртуозно исполнила на хомузе композицию "Красота моего края» он тоже никого не оставил равнодушным. После чего своими мотивами зажгли зал узбекские мотивы, а солисты узбекского ансамбля "Аббос", станцевали используя довольно непростую акробатику. Каждый выходивший на сцену оставлял неизгладимые впечатления.









- Народная песня у нас в крови. Этого не отнять, сколько бы мы ни пытались подражать Западу. Огромное спасибо организаторам, акимату области за такое внимание к традиционной тюрской музыке, за теплый прием. Здесь здорово, мы общаемся с ребятами из других стран и без переводчика понимаем друг друга! У нас общие корни и, я уверен, что эту связь мы никогда не потеряем. Очень радует такие мероприятия это нас всех очень сближает, -говорит певец из Казани Расим Фасихов









В завершение все участники фестиваля награждены почетными грамотами.





Напомним организатором такого мероприятия стали управления культуры, архивов и документации и международнаяорганизация "Тюрксой".