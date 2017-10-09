Кругосветный путешественник: Я стараюсь быть полезным Казахстану

Казахстанский кругосветный путешественник Сергей Бондаренко проехал автостопом уже 130 тысяч километров, побывал в 17 республиках и 2 королевствах.





Молодой человек путешествует не только ради удовольствия и жажды приключений. Он пронес на себе через все эти страны казахстанский флаг. Сергей активно популяризует Казахстан за границей, рассказывая о нашей Родине каждому, кто встретится на его пути.





Сергей рассказал корреспонденту портала Zakon.kz , что на данный момент находится в Южной Корее и намерен продолжить своё путешествие.





- Расскажите, как вы решили стать путешественником?





- Кто-то наверное должен был стать путешественником и им оказался я. Я в 17 лет потерял всю свою семью и дом. Что мне еще оставалось делать в Алмате. Отправиться в кругосветное путешествие - это был самый логичный вариант. Поэтому я теперь езжу по разным странам мира. Начал путешествовать я в 2013 году, тогда мне было 19 лет. Суммарно в дороге я провел чуть больше трех лет.









- Какова цель вашей кругосветки?





- Моя цель достаточно интересная. Путешествие хоть и независимое, но тем не менее я сделал на него такой небольшой политический упор. Дело в том, что путешествуя по всему миру, я несу на себе казахстанский флаг. Таким образом я вношу вклад в культурное развитие своей страны. Это промоушен Казахстана, я популяризирую Родину за рубежом. Я не просто путешествую ради самосовершенствования и личностного довольствия, но также я стараюсь быть полезным своему государству, находясь в тысячах километрах от него. Общаясь с местными людьми в разных странах, где бы не находился, я рассказываю людям о Казахстане, если они проявляют к этому интерес.

Я говорю о достижениях нашей страны, необычных географических особенностях. Например, об озере Балхаш, которое наполовину соленое, наполовину пресное. Рассказываю о горных вершинах, о том, что мы находимся на первом месте по добыче урана. Таким образом я стараюсь сделать так, чтобы у людей было больше представлений о том, что такое Казахстан. Путешествуя по таким отдаленным странам, как Шри-Ланка, Малайзия, Корея люди не осведомлены практически о нашей стране. С кем бы я не говорил, будь то мексиканец или бразилец, каждый говорит, что в школе на уроке географии видел большое пятно на карте - Казахстан. Но что это за страна, какие люди там живут - понятия не имеют. Более или менее образованные могут вспомнить, что Казахстан - это страна бывшего СССР.









- Сергей, в каких странах вы побывали и куда планируете отправиться дальше?





- Я на данный момент побывал в 17-ти различных республиках и двух королевствах. У меня есть большой рюкзак, на который я нашиваю небольшие нашивки - флаги тех государств, в которых я побывал. Я проехал Россию, Беларусь, Кыргызстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, Украину, Молдову, Монголию, Узбекистан, Таджикистан, КНР, Лаос, Королевство Камбоджи и Королевство Таиланд, Малайзию, Шри-Ланку. Сейчас я нахожусь в Южной Корее. Дальше я собираюсь направиться на Филиппины, оттуда в Индонезию. Дальше мой маршрут пролегает в Южную Америку, затем в регион Карибского моря. Завершить свое путешествие я намереваюсь в Северной Америке. Путь еще долог, я планирую закончить кругосветку не раньше чем через 1.5 года.





- На какие деньги вы путешествуете, как питаетесь и где живете в чужих странах?





- Изначально я афишировал себя как человека, который путешествует без денег. Я еду автостопом, ночлег нахожу через веб-сайт CouchSurfing.com. Это американский веб-сайт на котором путешественник может познакомится с местными людьми в любой стране и остановится в гостях у кого-либо заранее списавшись. Поскольку я очень коммуникабельный человек, то для меня знакомство с незнакомыми людьми не доставляет абсолютно никакого дискомфорта, я открыт душой с людьми и рад заводить новых друзей. За пропитанием можно обратиться в один из ресторанов быстрого питания. По всему миру менеджеры таких заведений никогда не отказывают путешественникам вроде меня. Также у меня раньше были подписчики, которые следили за моим путешествием. Время от времени они переводили мне материальную помощь. В тех странах, в которых я бываю, обязательно нахожу Посольство Казахстана. Наши дипломаты меня очень тепло и гостеприимно принимают и по своей инициативе могут сделать вклад в путешествие. К примеру в Южной Корее меня встречал заместитель Чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан Асет Женисович Исенали. После встречи мне подарили 189 долларов на дорогу и футболки с казахстанской символикой. Наши соотечественники, встречающиеся на пути, мне всегда активно помогают.









- Сергей, а как же визы?





- Изначально, когда я обдумывал маршрут кругосветки, я составлял маршрут опираясь лишь на страны с безвизовым режимом. Чтобы я мог заехать без каких-либо препятствий. Никаких трудностей с этим нет. Наш МИД проводит очень хорошую работу - с каждым годом увеличивается количество безвизовых стран. Благодаря этому такие люди как я могут путешествовать, нести знамя страны беспрепятственно.





- Что вы намерены делать после завершения кругосветки?





- Я собираюсь начать обычную жизнь, более привычную для восприятия социумом, включающую в себя налоги и пенсионные накопления. Еще я хочу написать книгу. Сейчас я веду видеодневник, также на своей страничке в социальной сети "ВКонтакте" блог с фотографиями. В книге я хочу описать свое путешествие, рассказать, что я видел.





- Удачи Вам Сергей и спасибо за беседу!



