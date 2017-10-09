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Внесены изменения в Правила применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении
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Аннотация к документу: Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 25 июля 2017 года № 495 «О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 353 «Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении» (не введен в действие)
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В частности, уточнено, что в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении, заключенным 26 сентября 1992 года, при осуществлении отечественными перевозчиками автомобильных перевозок на территорию Китайской Народной Республики требуется:
1) разрешение вида «А» со сроком действия один календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения;
2) разрешение вида «В» при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно;
3) разрешение вида «С» при перевозке грузов автомобильным транспортом между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом выполнения одного рейса туда и обратно;
4) разрешение вида «D» при перевозке грузов автомобильным транспортом по определенным маршрутам с правом выполнения одного рейса туда и обратно.
Разрешения вида «А», «В», «С», «D» действуют до 31 декабря текущего года.
Также указано, что при подаче заявок на получение иностранных разрешений на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год отечественным перевозчиком направляются сведения о типе (классе) и государственных регистрационных номерных знаках подвижного состава, подлежащего для использования на маршруте, а также прилагаются следующие документы:
1) копия договора о совместной деятельности с иностранным перевозчиком;
2) письменное подтверждение местных исполнительных органов, где зарегистрированы заявленные автобусы, микроавтобусы, о незадействованности данных транспортных средств на других маршрутах регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.
Заявка на получение иностранных разрешений рассматривается в территориальном органе по месту регистрации отечественного перевозчика.
Заявка на получение иностранных разрешений отечественными перевозчиками подаются через Государственную корпорацию либо портал.
Заявка на получение иностранных разрешений на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год отечественными перевозчиками подаются в территориальный орган.
Рассмотрение заявок, а также расчет количества выдаваемых иностранных разрешений осуществляются с использованием системы автоматического распределения иностранных бланков разрешений.
Выдача бланков иностранных разрешений отечественным перевозчикам осуществляется в срок один рабочий день со дня поступления в территориальный орган платежного документа об уплате суммы сбора за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан по ставкам, установленным Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс).
При осуществлении перевозок грузов, производимых в предприятиях и филиалах третьих стран, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством на территории страны регистрации иностранного автотранспортного средства, отечественные разрешения в/из третьих стран не требуются в случаях подтверждения указанной перевозки сопроводительными документами:
международная транспортная накладная (CMR);
сертификат происхождения товара;
поручение грузоотправителя или грузополучателя иностранному перевозчику на перевозку груза;
счет-фактура (инвойс);
ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, документ, подтверждающий безопасность продукции (товара) в части ее соответствия санитарно-эпидеомиологическим и гигиеническим требованиям (в случае необходимости).
При этом данная перевозка осуществляется на основе отечественного разрешения на въезд на въезд на территорию Республики Казахстан.
О перечне предприятий и филиалов третьих стран, зарегистрированных в соответствии с законодательством на территории страны регистрации иностранного автотранспортного средства, уполномоченный орган информируется компетентным органом соответствующего иностранного государства до начала перевозки.
Также правила претерпели еще ряд изменений.
Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.
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