В частности, уточнено, что в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики о международном автомобильном сообщении, заключенным 26 сентября 1992 года, при осуществлении отечественными перевозчиками автомобильных перевозок на территорию Китайской Народной Республики требуется:

1) разрешение вида «А» со сроком действия один календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения;

2) разрешение вида «В» при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно;

3) разрешение вида «С» при перевозке грузов автомобильным транспортом между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом выполнения одного рейса туда и обратно;

4) разрешение вида «D» при перевозке грузов автомобильным транспортом по определенным маршрутам с правом выполнения одного рейса туда и обратно.

Разрешения вида «А», «В», «С», «D» действуют до 31 декабря текущего года.

Также указано, что при подаче заявок на получение иностранных разрешений на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год отечественным перевозчиком направляются сведения о типе (классе) и государственных регистрационных номерных знаках подвижного состава, подлежащего для использования на маршруте, а также прилагаются следующие документы:

1) копия договора о совместной деятельности с иностранным перевозчиком;

2) письменное подтверждение местных исполнительных органов, где зарегистрированы заявленные автобусы, микроавтобусы, о незадействованности данных транспортных средств на других маршрутах регулярных автомобильных перевозок пассажиров и багажа.

Заявка на получение иностранных разрешений рассматривается в территориальном органе по месту регистрации отечественного перевозчика.

Заявка на получение иностранных разрешений отечественными перевозчиками подаются через Государственную корпорацию либо портал.

Заявка на получение иностранных разрешений на регулярные перевозки пассажиров и багажа сроком действия на один календарный год отечественными перевозчиками подаются в территориальный орган.

Рассмотрение заявок, а также расчет количества выдаваемых иностранных разрешений осуществляются с использованием системы автоматического распределения иностранных бланков разрешений.

Выдача бланков иностранных разрешений отечественным перевозчикам осуществляется в срок один рабочий день со дня поступления в территориальный орган платежного документа об уплате суммы сбора за проезд автотранспортных средств по территории Республики Казахстан по ставкам, установленным Кодексом Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (далее - Налоговый кодекс).

При осуществлении перевозок грузов, производимых в предприятиях и филиалах третьих стран, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством на территории страны регистрации иностранного автотранспортного средства, отечественные разрешения в/из третьих стран не требуются в случаях подтверждения указанной перевозки сопроводительными документами:

международная транспортная накладная (CMR);

сертификат происхождения товара;

поручение грузоотправителя или грузополучателя иностранному перевозчику на перевозку груза;

счет-фактура (инвойс);

ветеринарный сертификат, фитосанитарный сертификат, документ, подтверждающий безопасность продукции (товара) в части ее соответствия санитарно-эпидеомиологическим и гигиеническим требованиям (в случае необходимости).

При этом данная перевозка осуществляется на основе отечественного разрешения на въезд на въезд на территорию Республики Казахстан.

О перечне предприятий и филиалов третьих стран, зарегистрированных в соответствии с законодательством на территории страны регистрации иностранного автотранспортного средства, уполномоченный орган информируется компетентным органом соответствующего иностранного государства до начала перевозки.

Также правила претерпели еще ряд изменений.

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.