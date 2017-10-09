Столичный парк Астаны признан лучшим в СНГ

Столичный парк признан лучшим открытым парком развлечений в СНГ в 2017 году. Почетное звание парку Астаны было присвоено накануне в городе Сочи на XV смотр-конкурсе «Хрустальное колесо», который является единственным в своем роде и ежегодно определяет лидеров в индустрии развлечений и отдыха , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на Управление культуры, архивов и документации города Астаны.





Всего в состав конкурса вошли 162 участника. Номинация, в которой победил Столичный парк – «Лучший открытый парк развлечений, с количеством посетителей от 500 тыс. до 1 млн. человек в год», является самой крупной. На территории СНГ в эту категорию входят все парки за исключением Сочи-парка, который был построен в 2014 году в преддверии Зимних Олимпийских Игр. За победу боролись парки Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Тбилиси и других крупных городов.





Звание лучшего открытого парка развлечений на территории СНГ является очень почетным. Жюри отметили, что Столичный парк Астаны завоевал награду благодаря своей многофункциональности – помимо аттракционов в парке имеется городской пляж, зона открытого бассейна, лыже-роллерная трасса для занятий спортом. На протяжении лета здесь проводились ежедневные развлекательные мероприятия «7 чудес парка» и еженедельные воскресные тренировки «Fitness Park Astana».





- Несомненно, эта награда является результатом многолетнего и кропотливого труда, направленного на развитие мест культурно-массового отдыха в столице. Это первый приз подобного масштаба среди парков Казахстана, и мы хотим посвятить эту награду 20-летию нашей столицы, - отметил руководитель Управления культуры, архивов и документации города Астаны Болат Мажагулов.





Конкурс проходил в формате форума. На протяжении 4-х дней представители развлекательной индустрии из разных стран делились опытом и посещали образовательные семинары. Мероприятие состоялось на территории Сочи-парка, который является самым крупным парком России и единственным на территории СНГ с ежегодным количеством посетителей более 1 млн. человек.







