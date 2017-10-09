Женскую онкологию связали с бактериальным дисбалансом

Учёные считают, что рак груди у женщин может быть вызван бактериальным дисбалансом.

Учёные из Университета Кливленда пришли к поразительному выводу: в ходе исследований природы возникновения рака груди у женщин были выявлены отличия в бактериальном составе ткани молочной железы здоровых женщин и женщин с диагностированным заболеванием, сообщает медицинский журнал Oncotarget, передает передает Life.ru





Учёные обнаружили, что у женщин с выявленным заболеванием в организме присутствуют бактерии Methylobacterium. Изменения бактериального состава и выявление некоторых типов бактерий, по мнению учёных, могут помочь совершить прорыв в лечении онкологических заболеваний у женщин. Учёные считают, что некоторые типы женского рака после детального изучения бактериального состава можно будет предотвратить.





По мнению исследователей, для этого достаточно будет провести интенсивный курс лечения специальными антибиотиками и затем повторно отправить пациента на анализ микрофлоры.





Сергей Андреев