В Казахстане утверждены новые требования к независимым экспертам в здравоохранении

Независимые эксперты привлекаются для проведения экспертизы с целью обеспечения прав пациентов на получение медпомощи необходимого объема и надлежащего качества.

Приказом Министра здравоохранения РК от 6 сентября 2017 года № 680 утверждены новые требования к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.





В частности, физические лица, претендующие на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, допускаются к проведению независимой экспертизы при наличии: высшего медицинского образование, стажа работы не менее 10 лет по заявляемой специальности, повышения квалификации не менее 216 часов за последние 3 года, сертификата специалиста для допуска к клинической практике и высшую квалификационную категорию по заявляемой специальности.





Необходимо отметить, что независимые эксперты привлекаются для проведения внешней экспертизы с целью обеспечения прав пациентов на получение медпомощи необходимого объема и надлежащего качества с оптимальным использованием кадровых, материально-технических ресурсов субъектов здравоохранения и применением современных медтехнологий; прозрачности и объективности оценки деятельности субъектов здравоохранения, компетенции медработников, квалификационного уровня специалистов; актуальности и обоснованности рекомендаций при формировании общих требований к оказанию медпомощи пациенту при определенном заболевании или клинической ситуации.





При этом их могут привлекать уполномоченный орган и его территориальные подразделения, субъекты здравоохранения, физические или юридические лица при проведении внешней экспертизы деятельности субъектов здравоохранения.





Как считают в Минздраве, увеличение числа независимых экспертов позволит создать конкурентную среду, улучшая качество проводимой экспертизы.





Напомним, до 1 января 2017 года проводилась аккредитация физических лиц для проведения независимой экспертизы с выдачей им свидетельства об аккредитации. Свидетельства об аккредитации физических лиц на право проведения независимой экспертной оценки деятельности субъектов здравоохранения, выданные до 1 января 2017 года, действуют до истечения его срока действия.



