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Эксплуатация самолетов марки "Ан-28" может быть приостановлена в РК

9 октября 2017, 15:13

Вопрос о приостановке эксплуатации самолетов марки "Ан-28" в Казахстане будет решен после завершения расследования катастрофы под Алматы.

Вопрос о приостановке эксплуатации самолетов марки "Ан-28" в Казахстане будет решен после завершения расследования катастрофы под Алматы. Такое заявление в кулуарах регионального симпозиума по подготовке авиационных специалистов, организованного в Астане Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), сделала и.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова, сообщает Kazpravda.kz.

"В данный момент рассматривается ситуация по Ан-28. Мы ждем результата расследования и экспертизы данных, чтобы понимать причину крушения. Возможно, приостановим полеты этих самолетов", – сказала Амирова.

При этом она отметила, что ранее заключение о продлении срока эксплуатации этого самолета было дано от конструкторского бюро Антонова.

Обломки воздушного судна санавиции Ан-28, которое потерпело крушение в Алматинской области, направлены в данное бюро на изучение и установление причин крушения.

Фото из открытых источников


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