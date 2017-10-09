Эксплуатация самолетов марки "Ан-28" может быть приостановлена в РК
9 октября 2017, 15:13
Вопрос о приостановке эксплуатации самолетов марки "Ан-28" в Казахстане будет решен после завершения расследования катастрофы под Алматы.
Вопрос о приостановке эксплуатации самолетов марки "Ан-28" в Казахстане будет решен после завершения расследования катастрофы под Алматы. Такое заявление в кулуарах регионального симпозиума по подготовке авиационных специалистов, организованного в Астане Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), сделала и.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова, сообщает Kazpravda.kz.
"В данный момент рассматривается ситуация по Ан-28. Мы ждем результата расследования и экспертизы данных, чтобы понимать причину крушения. Возможно, приостановим полеты этих самолетов", – сказала Амирова.
При этом она отметила, что ранее заключение о продлении срока эксплуатации этого самолета было дано от конструкторского бюро Антонова.
Обломки воздушного судна санавиции Ан-28, которое потерпело крушение в Алматинской области, направлены в данное бюро на изучение и установление причин крушения.
Фото из открытых источников
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