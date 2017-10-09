Эксплуатация самолетов марки "Ан-28" может быть приостановлена в РК

При этом она отметила, что ранее заключение о продлении срока эксплуатации этого самолета было дано от конструкторского бюро Антонова.





Обломки воздушного судна санавиции Ан-28, которое потерпело крушение в Алматинской области, направлены в данное бюро на изучение и установление причин крушения.