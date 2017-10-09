Первая жена Трампа рассказала о причине успеха бывшего мужа

Она добавила, что довольно часто общается с Дональдом Трампом. "Да, это так. Мы общаемся", — ответила Ивана на вопрос о том, является ли Дональд Трамп по-прежнему частью ее жизни. Она добавила, что они общаются "раз в неделю". "Он все еще обращается (ко мне — ред.) за советом", — заявила она. По ее словам, Трамп спрашивает ее совета по поводу того, стоит ли написать что-то в Twitter.

Отвечая на вопрос ведущего, она заявила, что не скучает по жизни с Трампом. "Ничего на самом деле не изменилось. У меня красивый дом здесь. У меня потрясающая квартира в Майами. У меня есть 300-летние рыбацкие домики в гавани Сен-Тропе. Что еще мне надо?" — сказала бывшая жена президента США.





Ивана Трамп также заявила, что гордится тем, как их с Трампом дети (Дональд-младший, Иванка и Эрик) проявили себя в ходе предвыборной кампании отца. "Я очень сильно гордилась ими, потому что они хорошо выражали свои мысли и проявили себя, как умные люди", — заявила она.



