Более 1,5 тысяч человек ежегодно получают травмы на производстве в РК

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова на правительственном часе в Мажилисе парламента РК сообщила, что вопросы обеспечения безопасных условий труда стоят на особом контроле, передает корреспондент Zakon.kz.

«Несмотря на общее снижение уровня травматизма, ежегодно более 1,5 тысяч работников получают травмы на производстве и порядка 250 погибают», - сказал она.

При этом провела данные Национального центра гигиены труда и профессиональных заболеваний, который информирует, что за последние пять лет впервые профзаболевание установлено более чем у 2,6 тысяч человек.

«Сегодня никто из работодателей практически не воспользовался правом не отчислять обязательные профессиональные пенсионные взносы при устранении на производстве вредных условий труда. И более 8 тысяч предприятий продолжают отчислять 5% взносы в пользу 432 тысяч работников, занятых во вредных условиях труда», - проинформировала министр.

По ее словам, расходы на различные компенсации работникам за работу во вредных условиях труда увеличились с 78 млрд тенге в 2012 году до 100 млрд тенге в 2016 году.

«А можно было сократить все эти расходы и намного уменьшить нагрузку самим работодателям за счет улучшения условий труда или за счет перевода работников на более безопасные виды работ. В связи с этим хотела бы затронуть еще один вопрос, касающийся компенсации занятости работникам, занятым во вредных условиях производствах», - добавила Т. Дуйсенова.

Как указала глава ведомства, в соответствии с Трудовым кодексом одной из них является предоставление дополнительных отпусков продолжительностью не менее шести дней. По итогам аттестации производственных объектов по решению работодателей может быть установлена и большая продолжительность.

На практике работодатели представляют отпуска работникам по списку профессии и производств, утвержденному уполномоченным органом. Это приводит к определенным перекосам и нарушениям основополагающих принципов охраны труда.

«Работники, чьи профессии не включены в этот список, могут остаться без дополнительных отпусков и соответствующих льгот и компенсаций, несмотря на занятость в особых условиях производства, а работодатели, улучшившие условия производства и устранившие вредные производственные факторы, вынуждены предоставлять по списку дополнительные отпуска и нести неоправданные издержки», - констатировала она.

Для разрешения данной проблемы с учетом мирового и отечественного опыта предлагается перейти к предоставлению дополнительных отпусков не по списку, а при наличии вредных производственных факторов, установленных в ходе аттестации и оценки профессиональных рисков.

«В этом случае, во-первых, льготами и компенсациями будут охвачены все работники, занятые во вредном производстве, независимо от их профессий. Во-вторых, у работодателей появится стимул к улучшению условий труда и ускорению внедрения трудовых стандартов. Эти предложения после согласования с социальными партнерами будут внесены как изменения и дополнения в Трудовой кодекс. Все эти вопросы и проблемы были рассмотрены на недавнем заседании правительства страны и было рекомендовано разработать Дорожную карту по реализации норм трудового кодекса. Ее реализация требует переформатизации работы и социальных партнеров», - уточнила министр.

Кроме того, в настоящее время приближается к завершению срок действия Генерального соглашения на 2015 - 2017 годы. Совместно с социальными партнерами разрабатываем проект нового Генерального соглашения, где с учетом вызовов времени следует предметно определить пути решения ключевых вопросов регулирования социально-трудовых отношений.

В целом глава ведомства пояснила, что продолжает свою работу экспертная группа, работавшая над подготовкой нового Трудового кодекса.

«На сегодня ими собраны около 200 предложений, замечаний и дополнений от работодателей, представителей работников и самих граждан к его тексту. Экспертная группа планирует обобщить их и представить на рассмотрение парламента в 2018 году», - сообщила Т. Дуйсенова.

По ее данным, поправки касаются вопросов практики найма и увольнения, разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, ведения социального диалога и обеспечения безопасных условий труда. Многие из них подсказала сама практика реализации Трудового кодекса.

Ксения Давыдова