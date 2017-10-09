Экс-министра обороны Монголии арестовали по подозрению в коррупции

Правительство Монголии в 2013 году решило построить теплостанция “Амгалан” мощностью 348 МВт. Китайская компания “Чайна машинери инженеринг корпораци” построила теплостанцию за 2 года и успешно ввела ее в эксплуатацию. Некоторые источники уточняют, что Содномпил подзревается в получении взятки именно от этой китайской компании. Считается, что “Чайна машинери инженеринг корпораци” выиграла тендер лишь благодаря бывшему министру экономики.

После чего, в результата проверки экс-министр был обвинен в получении взятки в крупном размере. Причиной ареста стали «левые дела» министра энергетики Монголии, связанные с тендерами и финансированием теплостанции «Амгалан».

Содномпил родился в 1965 году в сомоне Тэс Увс аймака. Он окончил десятилетнюю общеобразовательную школу №1 аймака Дархан-Уул в 1984 году. В 1988 году окончил Монгольский университет обороны. Работал штатным сержантом в воинской части дивизии № 167 монгольской армии в 1988-1990 годах и в образовательном подразделении № 150 в 1990-1991 годах.





С 1994 года Содномпил начал работать менеджером в частной компании своего брата Мишигийна Чимэдцэрэна «Залуу Монгол», а в 1997 году занял пост президента корпорации и продолжал работать в этой должности, пока не был избран депутатом парламента ВГХ в 2004 году.





Политическая карьера Содномпила началась, когда его брат и член парламента Мишигийн Чимэдцэрэн в 1997 году погиб во время полета на дельтаплане. Содномпил баллотировался как кандидат от Демократической коалиции, чтобы занять место своего умершего брата, но выборы 1997 и 2000 годов были для него неудачными. В 2004 году он в третий раз баллотировался от Демократической партии и на этот раз был избран депутатом парламента.





Однако в январе 2006 года Сономпил поддержал бывших коммунистических членов МНРП и проголосовал против коалиционного правительства Цахиагиина Элбэгдоржа. Он сделал это, несмотря на решение правящего совета Демократической партии. Поэтому главный юридический комитет партии отменил членство Содномпила в феврале 2006 года. В новом правительстве под руководством Миеэгомбына Энхболда Мишигийн Содномпил был удостоен кресла министра обороны.