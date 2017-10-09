В Казахстане ожидается погода без осадков с повышением температуры
9 октября 2017, 15:24
В предстоящие трое суток территория республики будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона.
В Казахстане ожидается погода без осадков с повышением температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
"В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона. Поэтому в республике сохранится погода без осадков. В тыл антициклону распространяется тёплый воздух с Передней Азии. Благодаря чему в западных областях Казахстана в воскресенье температура воздуха была на 3…6ºС выше нормы, а к 11 октября тепло достигнет крайних восточных районов республики", - говорится в сообщении.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882287-db7ab97b4915fe4992087d6e4a66a728
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...