В предстоящие трое суток территория республики будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона.

В Казахстане ожидается погода без осадков с повышением температуры , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".





"В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона. Поэтому в республике сохранится погода без осадков. В тыл антициклону распространяется тёплый воздух с Передней Азии. Благодаря чему в западных областях Казахстана в воскресенье температура воздуха была на 3…6ºС выше нормы, а к 11 октября тепло достигнет крайних восточных районов республики", - говорится в сообщении.





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