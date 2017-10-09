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В Казахстане ожидается погода без осадков с повышением температуры

9 октября 2017, 15:24

В предстоящие трое суток территория республики будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона.

В Казахстане ожидается погода без осадков с повышением температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

"В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под влиянием юго-западной периферии антициклона. Поэтому в республике сохранится погода без осадков. В тыл антициклону распространяется тёплый воздух с Передней Азии. Благодаря чему в западных областях Казахстана в воскресенье температура воздуха была на 3…6ºС выше нормы, а к 11 октября тепло достигнет крайних восточных районов республики", - говорится в сообщении.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: соцсети




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