Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Аким ВКО распорядился вернуть в госсобственность пустующие земли

9 октября 2017, 15:30

"Расточительно было тратить 40 млрд тенге на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, чтобы потом ими никто не пользовался".

Более 13 лет некоторые участки в 19-м жилом микрорайоне Усть-Каменогорска, которые находятся в частной собственности, не используются по назначению. В связи с чем аким области Даниал Ахметов распорядился изъять их в государственную собственность, если земли не будут использоваться по целевому назначению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Как поясняется, в микрорайоне к более чем 30 земельным участкам была подведена инженерная инфраструктура, на это потрачено 40 млрд. тенге из государственного бюджета. После этого, земли были приобретены в частную собственность и только малая часть, а это 5 предпринимателей, начали строительство. Три участка уже изъяты в государственную собственность.

«Расточительно было тратить 40 млрд тенге на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, чтобы потом ими никто не пользовался. Нам приходится искать новые ресурсы для того, чтобы строить микрорайон, тогда как большие земельные участки не используются. На их месте можно было бы построить около 20 многоквартирных домов», – сказал Д. Ахметов.

Как добавил глава региона, владельцы участков, которые все-таки изъявят желание начать строительство, должны представить необходимые документы с указанием сроков строительства, наличие проектно-сметной документации и подтверждение финансовой возможности. В противном случае в судебном порядке земли будут изъяты.


Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...