Аким ВКО распорядился вернуть в госсобственность пустующие земли

"Расточительно было тратить 40 млрд тенге на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, чтобы потом ими никто не пользовался".

Более 13 лет некоторые участки в 19-м жилом микрорайоне Усть-Каменогорска, которые находятся в частной собственности, не используются по назначению. В связи с чем аким области Даниал Ахметов распорядился изъять их в государственную собственность, если земли не будут использоваться по целевому назначению, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.





Как поясняется, в микрорайоне к более чем 30 земельным участкам была подведена инженерная инфраструктура, на это потрачено 40 млрд. тенге из государственного бюджета. После этого, земли были приобретены в частную собственность и только малая часть, а это 5 предпринимателей, начали строительство. Три участка уже изъяты в государственную собственность.





«Расточительно было тратить 40 млрд тенге на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, чтобы потом ими никто не пользовался. Нам приходится искать новые ресурсы для того, чтобы строить микрорайон, тогда как большие земельные участки не используются. На их месте можно было бы построить около 20 многоквартирных домов», – сказал Д. Ахметов.





Как добавил глава региона, владельцы участков, которые все-таки изъявят желание начать строительство, должны представить необходимые документы с указанием сроков строительства, наличие проектно-сметной документации и подтверждение финансовой возможности. В противном случае в судебном порядке земли будут изъяты.



