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Задержанный за взятку глава Управления внутренней политики арестован в ЮКО

 

Руководитель Управления внутренней политики акимата ЮКО Болатбек Толеген арестован, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на судью Абайского района Сержана Айнабекова.

«Житель Шымкента Болатбек Толеген, 1980 года рождения, получил взятку, с которой был задержан 6 октября. 8 октября Абайским районным судом Шымкента, следственным судьей был санкционирован арест сроком на 2 месяца», - сообщил Сержан Айнабеков.

На чиновника было заведено уголовное дело по ст. 366 ч.3 п.1 УК РК «Получение взятки путем вымогательства».

Напомним, 6 октября Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции ЮКО при получении через водителя взятки в размере 2,1 млн тенге задержан руководитель Управления внутренней политики акимата области Толеген Б. Б. «Денежные средства получены при посредничестве руководителя отдела Шалкеева Н. Р. за оплату по договору о государственных закупках информационных услуг», - говорится в официальном сообщении на странице Национального бюро по противодействию коррупции в Фейсбук.

 

9 октября 2017, 15:34
Источник, интернет-ресурс: *Верховного Суда РК

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