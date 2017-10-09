Эксплуатация самолетов марки «Ан-28» может быть приостановлена в РК

Вопрос о приостановке эксплуатации самолетов марки «Ан-28» в Казахстане будет решен после завершения расследования катастрофы под Алматы. Такое заявление в кулуарах регионального симпозиума по подготовке авиационных специалистов, организованного в Астане Международной организацией гражданской авиации (ИКАО), сделала и.о. заместителя председателя Комитета гражданской авиации МИР РК Тоты Амирова, сообщает Kazpravda.kz.

«В данный момент рассматривается ситуация по Ан-28. Мы ждем результата расследования и экспертизы данных, чтобы понимать причину крушения. Возможно, приостановим полеты этих самолетов», - сказала Амирова.

При этом она отметила, что ранее заключение о продлении срока эксплуатации этого самолета было дано от конструкторского бюро Антонова.

Обломки воздушного судна санавиции Ан-28, которое потерпело крушение в Алматинской области, направлены в данное бюро на изучение и установление причин крушения.