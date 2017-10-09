Государственный метрологический контроль за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при реализации

В целях защиты интересов граждан и в рамках бюджетной программы «Закуп и испытания» Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане (далее - Департамент) проведен государственный метрологический контроль за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте, на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений и на высокоточном приборе содержимого нетто количества фасованных товаров в упаковках.

При проведении государственного метрологического контроля на предмет соблюдения требований Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», а также с целью проверки содержимого нетто готовых упаковок товара величине, обозначенной на упаковке в Представительстве ТОО «Вичунай Казахстан» в г. Астане был произведен отбор (закуп) продукции в упаковках в количестве 13 наименований продукции на общую сумму 30712 тг.: сельдь филе кусочки в масле с укропом «Царская» охл. VICI Любо есть, 13 штук, масса - 200 г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 09.08.2017г., № партии 219.1 (Т), сельдь филе кусочки в пряной заливке «Домашняя» охл. VICI, 8 штук, масса - 150г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 03.08.2017г., сурими палочки VICI Любо есть, 13 штук, масса - 200 г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 08.08.2017 г., салат из морской капусты с морковью в маринаде, 13 штук, масса -150г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 31.07.2017г., рыбные бургеры VICI, 8 штук, масса - 250 г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 09.06.2017г., № партии PF-117(1) P, основа для пиццы, 13 штук, масса - 320 г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 26.06.2017г., полутвердый сыр, 8 штук, масса - 240г., изготовитель АВ «Vilkyskiu pienine, Vilkyskiu mstl., Pagegiu sav., Taurages a» Литва, дата изготовления 24.07.2017г., масло сливочное «Vilvi Butter», 13 штук, масса - 175г., производство AB «Kelmes pienine», Raseiniu, дата изготовления 01.06.2017г.

Проверка соответствия количества содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке производилась разрушающим методом с использованием рабочего комплекта МРК 6200, согласно стандарту СТ РК 2.156 - 2009 «Порядок осуществления государственного метрологического контроля за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте».

По результатам измерения содержимого массы нетто в продукции, установлено, что количество содержащегося в упаковке товара не соответствовало величине, обозначенной на упаковке (недовес превышающие допустимую норму) в следующих 2-х наименованиях продукции реализуемой в Представительстве ТОО «Вичунай Казахстан» в г. Астане:

- сельдь филе кусочки в масле с укропом «Царская» охл. VICI Любо есть, 13 штук, масса - 200 г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 09.08.2017г., № партии 219.1 (Т);

- рыбные бургеры VICI, 8 штук, масса - 250 г., изготовитель ООО «Вичюнай-Русь» Россия, Калининградская обл. г. Советск, ул. Маяковского д. 3Б, дата изготовления 09.06.2017г., № партии PF-117(1) P.

Не соответствие количества, содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковках составило от 5 до 20 грамм.

По результатам проверки Представительство ТОО «Вичунай Казахстан» в г. Астане выдано: предписание о запрете на реализацию 2-х партий продукции на общую сумму 1 163 850 тенге, предписание об устранении нарушений метрологических правил и норм, и привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 147 485 тенге.

На сегодняшний день указанные нарушения устранены, штраф оплачен.

Кабулова Акмарал Абтыхалиевна

руководитель отдела ДКТРМ по г. Астане