Круглый стол с участником СЭЗ «Астана новый город» ТОО «SWISSGROW»

6 октября 2017 года Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по городу Астана совместно с представителями РГП «Казахстанский институт стандартизации и сертификации», РГП на ПХВ «Казахстанский институт метрологии» провели встречу с участником СЭЗ «Астана - новый город» ТОО «SWISSGROW», с целью разъяснения законодательства Республики Казахстан в сфере технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия, а также обсуждения проблемных вопросов и оказания содействия в их решении.

SWISS GROW — это международная швейцарская компания по производству удобрений. Продукция выпускается по технологии Швейцарской компании SWISSGROW AG. С февраля 2017 года предприятие начало производство удобрений в Астане.

Проводимая встреча была направлена на оказание всемерной поддержки ТОО «SWISSGROW» в решении проблем в области технического регулирования, обеспечения единства измерений и аккредитации в области оценки соответствия.

В ходе переговоров обсуждались вопросы предприятия, такие как применение средств измерений при испытании продукции, применение методик выполнения измерений, аккредитация испытательной лаборатории, порядок фасовки готовой продукции, а также порядка применения международных стандартов.

По итогам данной встречи, представителями Департамента и подведомственных организации Комитета технического регулирования и метрологии были разъяснены требования законодательства РК, в части метрологического обеспечения производства, порядка применения международных стандартов, даны рекомендации по каталогизации продукции, по процедурам подтверждения соответствия продукции, также по использованию базы данных субъектов аккредитации Республики Казахстан и ЕАЭС и реестра ГСИ РК.