Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова
9 октября 2017, 15:55
В первые часы после убийства многие украинские политики обвинили в причастности к преступлению Москву.
Убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова заказал бывший гражданский муж вдовы парламентария Владимир Тюрин, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает РИА Новости.
"Удалось воспроизвести полную хронологию событий, от подготовки преступления до задержания подозреваемых лиц",- заявил Луценко на брифинге. Следствие также установило организаторов и исполнителей преступления, дело передано в суд.
Он также обвинил в подготовке преступления "руководство ФСБ" и главарей "российского преступного мира".
Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. По версии следствия, убийцей депутата стал украинец Павел Паршов. Он воевал на стороне силовиков в добровольческом батальоне "Донбасс", при нем нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.
В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области активиста "Правого сектора"* Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был соучастником преступления.
В первые часы после убийства многие украинские политики обвинили в причастности к преступлению Москву. В Кремле заявили,что измышления "о пресловутом российском следе" являются абсурдными.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории Казахстана
Фото © РИА Новости / Стрингер
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