Генпрокурор Украины назвал заказчика убийства Вороненкова

Он также обвинил в подготовке преступления "руководство ФСБ" и главарей "российского преступного мира".

Вороненкова убили 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил убийцу, который позднее скончался в больнице. По версии следствия, убийцей депутата стал украинец Павел Паршов. Он воевал на стороне силовиков в добровольческом батальоне "Донбасс", при нем нашли документы действующего бойца Национальной гвардии.

В июне прокуратура сообщила о задержании в Днепропетровской области активиста "Правого сектора"* Ярослава Тарасенко, который, по версии следствия, был соучастником преступления.





В первые часы после убийства многие украинские политики обвинили в причастности к преступлению Москву. В Кремле заявили,что измышления "о пресловутом российском следе" являются абсурдными.



