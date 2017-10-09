В Париже подвели итоги выставки EXPO-2017

6 октября 2017 года в Париже казахстанская делегация во главе с комиссаром «ЭКСПО-2017» Рапилем Жошыбаевым и заместителем председателя правления Ерболом Шормановым приняла участие в очередном заседании Исполнительного комитета Международного бюро выставок (МБВ) , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Астана ЭКСПО-2017».





В своем выступлении Р. Жошыбаев рассказал об итогах прошедшей в Астане международной выставки, численности официальных участников и посетителей, состоявшихся международных мероприятиях и их результатах. По его словам, изначально, в регистрационном досье ЭКСПО-2017 планировалось участие 100 стран и 10 международных организаций.





«Этот план был выполнен. В выставке приняли участие 115 стран и 22 международные организации», - подчеркнул комиссар.





В свою очередь, заместитель председателя правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ербол Шорманов рассказал об основных показателях и экономическому эффекту от выставки.





«Согласно регистрационному досье выставки, мы планировали принять 2 млн. посетителей, 15% из которых – иностранные граждане. Фактические показатели по количеству посетителей превзошли наши ожидания – выставку посетило почти 4 млн. человек (общее количество посетителей составило 3 977 545 чел.). 15% всех посетителей были иностранными туристами из 187 стран мира. Сегодня уже не вызывает никаких сомнений, что проведение столь масштабного проекта сыграло роль очередного драйвера для всей экономики страны и помогло дополнительно создать десятки тысяч рабочих мест. Более 1400 предприятий малого и среднего бизнеса получили заказы на товары и услуги на сумму превышающую 170 млн. евро», - отметил Е.Шорманов.





Кроме того, зампредседателя правления нацкомпании рассказал о культурно-развлекательных и тематических мероприятиях, прошедших на ее территории, а также о поствыставочном использовании инфраструктуры «ЭКСПО-2017».





По итогам презентации руководство и члены МБВ дали высокую оценку проведенной выставке, отметив, что она стала трамплином для инноваций, прекрасной площадкой для обмена мнениями и серьезных размышлений на тему «Энергия будущего».





В рамках исполкома состоялась встреча с генеральным секретарем МБВ Висенте Лоссерталесом с участием посла Казахстана во Франции Нурлана Даненова. Генсекретарь МБВ поздравил народ Казахстана с успешным проведением ЭКСПО-2017, а также поблагодарил главу государства Нурсултана Назарбаева за его персональное внимание и постоянную решительную поддержку в проведении выставки. По словам г-на Лоссерталеса, успех ЭКСПО-2017 послужит примером для всех специализированных выставок в будущем.





Кроме того, члены исполкома заслушали отчеты о ходе подготовки выставок «Пекин-2019», «Дубай-2020», а также обсудили досье кандидатур на проведение специализированной выставки «ЭКСПО-2022/2023»: Миннеаполис (США), Лодзь (Польша), Буэнос-Айрес (Аргентина). Страна-хозяйка следующей специализированной выставки станет известна в ходе голосования на Генеральной ассамблее МБВ в ноябре 2017 года.



