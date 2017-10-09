В Казахстане утверждены новые требования к независимым экспертам

Приказом Министра здравоохранения РК от 6 сентября 2017 года № 680 утверждены новые требования к физическим лицам, претендующим на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов. Данный приказ прошел гос. регистрацию в Министерстве юстиции РК 27 сентября 2017 года № 15757, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

В частности, физические лица, претендующие на проведение независимой экспертизы в качестве независимых экспертов, допускаются к проведению независимой экспертизы при наличии: высшего медицинского образование, стажа работы не менее 10 лет по заявляемой специальности, повышения квалификации не менее 216 часов за последние 3 года, сертификата специалиста для допуска к клинической практике и высшую квалификационную категорию по заявляемой специальности.

Необходимо отметить, что независимые эксперты привлекаются для проведения внешней экспертизы с целью обеспечения прав пациентов на получение медпомощи необходимого объема и надлежащего качества с оптимальным использованием кадровых, материально-технических ресурсов субъектов здравоохранения и применением современных медтехнологий; прозрачности и объективности оценки деятельности субъектов здравоохранения, компетенции медработников, квалификационного уровня специалистов; актуальности и обоснованности рекомендаций при формировании общих требований к оказанию медпомощи пациенту при определенном заболевании или клинической ситуации.

При этом их могут привлекать уполномоченный орган и его территориальные подразделения, субъекты здравоохранения, физические или юридические лица при проведении внешней экспертизы деятельности субъектов здравоохранения.

Следует отметить, что увеличение числа независимых экспертов позволит создать конкурентную среду, улучшая качество проводимой экспертизы.

Напомним, до 1 января 2017 года проводилась аккредитация физических лиц для проведения независимой экспертизы с выдачей им свидетельства об аккредитации. Свидетельства об аккредитации физических лиц на право проведения независимой экспертной оценки деятельности субъектов здравоохранения.