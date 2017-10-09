На перевале Дятлова обнаружены гигантские таинственные знаки

"Найдены спутниковые фотоснимки древнейшего геоглифа в Свердловской области. Самое интересное, что этот поразительный памятник эпохи неолита (я думаю, это близко к истине) ранее никем обнаружен не был. Находится он всего в 60 километрах на юго-восток от печально знаменитого перевала Дятлова", — написал исследователь в своем блоге.





По его словам, длина артефакта около 10 километров, ширина приблизительно пять километров.





"Все рисунки, а их там десятки, выбиты в грунте, среди тайги. Никакого отношения к геологии или лесозаготовкам они не имеют. Древние художники изобразили нечто такое, что сейчас можно трактовать двояко. Однако они напоминают то, что похоже на комету или метеорит. Их там несколько десятков. Большую птицу, ну или то, что на нее, возможно, похоже. Две горы, между которыми есть то, что напоминает ворота. Возможно, это проход куда-то. Впрочем, я ничего не утверждаю, так как мы никогда не узнаем, что было зафиксировано на этих рисунках, сделанных руками древнего народа, который давно уже канул в историю", — отметил Дегтярев.



