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Тенге продолжил укрепление на дневных торгах

9 октября 2017, 16:16

В обменниках доллары продаются по 342-342,8 тенге.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) средневзвешенный курс доллара США составил 341,51 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz .

Напомним, утренние торги закрылись с курсом 342,56 тенге за американскую валюту. Объем торгов достиг 88,6 млн долларов.

По данным Kurs.kz, в обменниках доллары продаются по 342-342,8 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 15.45 по времени Астаны составила 55,3 доллара за баррель.


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