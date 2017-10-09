Восемь популярных телеканалов прекратят вещание в Казахстане
9 октября 2017, 16:17
Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории РК, что противоречит требованиям отечественного законодательства.
С 11 октября телеканалы KBS World, ATV ТВ, TV5, Bloomberg, RT Documentary, RT Documentary HD, Russia Today и «Беларусь 24» прекратят вещание в Казахстане, сообщает Zakon.kz.
"Они не прошли обязательную учетную регистрацию своих представительств на территории Республики Казахстан, что противоречит требованиям отечественного законодательства. По этой причине телеканалы будут исключены из составов пакетов цифрового кабельного и спутникового телевидения, а также интернет-ТВ", - говорится в сообщении на сайте Almatv.
Фото: Mail.KZ
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