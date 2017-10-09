Снижение налоговой ставки для работающих по патенту и сокращение срока исковой давности обсуждали на семинаре в г. Алматы

9 октября 2017 года в городе Алматы состоялось семинар-совещание для налогоплательщиков по разъяснению норм проекта нового Налогового кодекса, сообщает ДГД по г. Алматы. На семинаре приняли участие представители Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Комитета государственных доходов МФ РК и Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.

Проектом нового Налогового кодекса предлагается снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим на основе патента, с 2% до 1% путем отмены социального налога.

Также проектом Налогового кодекса предлагается сократить срок исковой давности с 5 до 3 лет, за исключением крупных налогоплательщиков, состоящих на мониторинге и недропользователей.

Одинаковые условия для применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации предлагается установить для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, при котором количество наемных работников не должно превышать 30 человек, а оборот за полугодие - не более 2 044 МЗП.

Кроме того, предлагается ввести новый налоговый режим, на добровольной основе - режим фиксированных вычетов, представляющийся удобным для налогоплательщиков у которых большие обороты, но низкая прибыль. Данный режим позволит производить вычеты без подтверждения половины своей выручки.

В семинаре приняли участие более тысячи предпринимателей города и представителей бизнеса.

С материалами, озвученными на семинаре, можно ознакомиться на сайте Министерства национальной экономики Республики Казахстан, и в ближайшее время - на сайте Ассоциации налогоплательщиков Казахстана.