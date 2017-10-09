Трем фигурантам по делу Тохтара Тулешова вынесли приговор

В Шымкенте вынесен приговор трем первым фигурантам по нашумевшему «экономическому делу» Тохтара Тулешова , сообщает , сообщает BNews.kz





Ранее все трое заключили процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины.





Первый осужденный – главный специалист отдела департамента госдоходов Енбекшинского района Мадияр Мусаев. Сначала 35-летнего мужчину обвиняли в получении взятки. Позже, в ходе судебного разбирательства, по ходатайству процессуального прокурора данная статья была заменена на «Злоупотребление должностными полномочиями». По этой статье Мусаев был признан виновным и приговорен к трем годам ограничения свободы, но в связи с амнистией – освобожден от наказания.





Попал под амнистию и заместитель директора ТОО «Шымкентпиво» Алексей Носков. 46-летнему управленцу вменялось уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей с организаций. Носкова приговорили к трем годам лишения свободы с лишением права в течение трех лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.





Спустя почти три месяца после начала судебного разбирательства решилась судьба и главного бухгалтера ТОО «Шымкентпиво» Светланы Лукиных. После того, как она, в числе еще пяти подсудимых, заключила процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины, ее уголовное дело было выделено в отдельное производство, в ходе которого действия финансового работника были переквалифицированы со статьи «Дача взятки» в «Злоупотребление должностными полномочиями в коммерческих организациях». Кроме этого, ей вменялось «Уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей с организаций». Признав Лукиных виновной, суд назначил ей четыре года лишения свободы. Но, учитывая искреннее раскаяние и помощь в раскрытии преступления, применил в отношении подсудимой условное наказание, с запретом на протяжении трех лет занимать руководящие должности в коммерческих организациях.





Известный бизнесмен, владелец ТОО «Шымкентпиво» Тохтар Тулешов был задержан 30 января 2016 года в Шымкенте. По версии следствия, он был связан с международной преступной группой, которой он якобы оказывал финансовую поддержку. При задержании у Тулешова и задержанных вместе с ним лиц были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, наркотики и религиозная литература. «Пивной король» обвинялся в попытке насильственного изменения конституционного строя Казахстана, создании и руководстве экстремистской группой и в создании транснационального сообщества, участии в нем, финансировании деятельности преступной группы, хранении, распределении имущества, разработке каналов финансирования и бандитизма. Спустя восемь месяцев после первого судебного процесса, по которому Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году тюрьмы, ему предъявили новые обвинения, на сей раз касающиеся финансовых и экономических преступлений.



