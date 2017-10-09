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В Астане разыскивают родителей брошенного на трубах отопления младенца

9 октября 2017, 16:49

В настоящий момент ребенок помещен в Специализированный дом ребенка.

Утром 12 сентября в Астане, по ул. Есенберлина,3 на трубах отопления был был найден 3-4-х месячный мальчик, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДВД, ребенок был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди темно-зеленого цвета и укутан в белую пеленку.
В настоящий момент ребенок помещен в Специализированный дом ребенка.

Департаментом внутренних дел Астаны по данному факту начато досудебное расследование по ст.119 УК РК (оставление в опасности), в ходе которого принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия.



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