В Астане разыскивают родителей брошенного на трубах отопления младенца
9 октября 2017, 16:49
В настоящий момент ребенок помещен в Специализированный дом ребенка.
Утром 12 сентября в Астане, по ул. Есенберлина,3 на трубах отопления был был найден 3-4-х месячный мальчик, сообщает Zakon.kz.
Как сообщает пресс-служба ДВД, ребенок был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди темно-зеленого цвета и укутан в белую пеленку.
В настоящий момент ребенок помещен в Специализированный дом ребенка.
Департаментом внутренних дел Астаны по данному факту начато досудебное расследование по ст.119 УК РК (оставление в опасности), в ходе которого принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия.
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