В Астане разыскивают родителей брошенного на трубах отопления младенца

Утром 12 сентября в Астане, по ул. Есенберлина,3 на трубах отопления был был найден 3-4-х месячный мальчик, сообщает Zakon.kz





Как сообщает пресс-служба ДВД, ребенок был завернут в махровое одеяло белого цвета, одет в боди темно-зеленого цвета и укутан в белую пеленку.

В настоящий момент ребенок помещен в Специализированный дом ребенка.





Департаментом внутренних дел Астаны по данному факту начато досудебное расследование по ст.119 УК РК (оставление в опасности), в ходе которого принимается комплекс мер по установлению родителей найденного ребенка, а также свидетелей и очевидцев данного происшествия.







