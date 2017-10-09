В Алматы пройдет уникальный трейл-дуатлон

В первый день трэйла состоится забег на 10 километров, во второй на 20

14 -15 октября в Алматы пройдет уникальное по духу, атмосфере событие, собирающее десятки людей, объединенных любовью к бегу на природе, желанием побеждать и стремлением преодолевать самого себя.





В этом году Alatau Trail Fest 2017 состоится уже в четвёртый раз. А когда-то этот забег стал первым в Алматы, многодневным, любительским стартом по трэйлранингу. Можно сказать, с него началась соревновательная история трэйлранинга в Казахстане. Спортивное мероприятие пройдёт в яблоневых садах и заповедных территориях Солдатского ущелья, Заилийского Алатау, близ города Талгар.





Для бегунов будут представлены 2 дистанции – на 10 и 20 километров. В первый день трэйла состоится забег на 10 километров, во второй на 20. Участники в зависимости от своей физической подготовки могут попробовать покорить сразу обе дистанции, преодолев за два дня порядка 30 километров.





Формат удобен как для желающих почувствовать под ногами что-то новое помимо привычного асфальта, так и для более опытных атлетов-любителей, которые не ограничиваю себя бегом в пределах городской местности.





Поклонников горного велосипеда в первый день ждёт классическая кросс-кантри гонка на 12+ километров, носящая в этом году статус негласного чемпионата города Алматы среди любителей. Также этот маршрут предназначен и для тех, кто зарегистрируется в категорию трейл-дуатлон. Этот старт нововведение 2017 года.





Трейл-дуатлон включает в себя велогонку первого и забег второго дня. Победители определятся по итогам двух дней.





Лучших бегунов и велосипедистов представят сразу в нескольких возрастных категориях, раздельно среди мужчин и женщин. Общее количество призовых мест превысит два десятка. Атлеты преодолевшие двухдневный забег, трейл-дуатлон, либо велогонку получат медаль финишера.



