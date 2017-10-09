Компании Восточного-Казахстана поддерживают проекты «зеленой» энергетики

В июне 2015 года компания получила сертификат, подтверждающий, что «Казцинк» использует систему энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом.

Специалисты горно-металлургической компании «Казцинк» побывали на выставке «ЭКСПО-2017» в Астане, где изучили представленные проекты в сфере «зеленой» энергетики.





По словам генерального директора ТОО «Казцинк» Александра Хмелева, компания давно и успешно работает в области энергосбережения и экологически чистых технологий. «Выставка EXPO-2017 еще больше утвердила нас в том, что мы на правильном пути. Мы будем и дальше внедрять у себя лучшие достижения науки и техники, самые современные технологии. Это – принципиальная политика компании».





Восточноказахстанские ученые на выставке «ЭКСПО-2017» представили около 140 изобретений в области «зеленой» энергетики. Руководителей компании «Казцинк» заинтересовало несколько разработок. Например, польская генераторная установка Horus Energies, которая в течение 7 дней может быть источником электроснабжения в любом месте. Кроме того, специалисты обратили внимание на интеллектуальные системы теплоснабжения, позволяющие уменьшить потери тепла и воды. Полезной может стать установка светодиодных уличных фонарей Q-Ray, которые способны снизить потребление электроэнергии на 50% и одновременно повысить освещенность на 30%.





Нужно отметить, что в июне 2015 года компания получила сертификат, подтверждающий, что «Казцинк» использует систему энергетического менеджмента в соответствии с международным стандартом.





Совместно с учеными ВКГТУ им. Д. Серикбаева «Казцинк» работает по проекту «Гидрополимет», который направлен на повышение экологичности производства, исключение выбросов сернистого ангидрида.





«Мы внимательно следим за появлением технических новинок и применяем те, которые приемлемы для нашей отрасли. Сравните уровень автоматизации, который был 20 лет назад, да даже и 10 лет назад, с сегодняшним техническим оснащением наших производств. Уверен, что международная выставка «ЭКСПО-2017» даст мощный толчок развития всех направлений жизнедеятельности Казахстана», - отметил Александр Хмелев.



