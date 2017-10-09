Казахстанцы смогут работать неполный рабочий день по уходу за больным членом семьи

Работники снова смогут рассчитывать на неполный рабочий день по уходу за больным членом семьи. Соответствующие поправки в Трудовой Кодекс уже внесены экспертной комиссией министерства труда и социальной защиты. Об этом сегодня на правительственном часе рассказала Тамара Дуйсенова, передает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос о режиме работы в связи с болезнью родственников подняла депутат Снежанна Имашева.

«В крайнем трудовом законодательстве беременная женщина или женщина, имеющая ребенка до 3 лет, а также работник осуществляющий уход за больным членом семьи по письменному заявлению мог рассчитывать на режим неполного рабочего времени, а в действующем Трудовом Кодексе такое право не оговаривается и это несправедливо, поскольку с этим столкнуться может каждый», - сказала она.

В связи с этим она поинтересовалась «есть ли жалобы по этому поводу в профсоюз» и «могут ли быть предусмотрены такие условия при подписании трудового контракта в коллективном договоре», а еще «как в новой редакции Трудового Кодекса будет решен этот вопрос?».

По словам заместителя председателя федерации профсоюзов РК Гульнары Жумагельдиевой, Трудовой Кодекс 2007 года регулировал эту норму и допускал, что сотрудникам, осуществляющим уход за больным членом семьи, по соглашению с работодателем предоставлялась возможность работать неполный рабочий день. Однако в редакции Кодекса 2016 года эта норма исключена.

Для решения этой проблемы профсоюзы включают норму при подписании коллективных договоров. Помимо этого, с просьбой вернуть такое право рабочим они обратились в министерство труда и социальной защиты.

«Сегодня работает экспертная группа по анализу правоприменительной практики трудового законодательства и профсоюзы внесли ряд предложений, в том числе и в статью 70 Трудового Кодекса о том, что необходимо работникам, осуществляющим уход за членом семьи, тоже предоставлять право неполного трудового дня», - сказала Жумагельдиева.

Министр труда и социальной защиты Тамара Дуйсенова подтвердила, что такое обращение к ним поступало, а потому на экспертном совете этот вопрос уже рассмотрен.

«Сейчас мы поддержали (профсоюзы - от авт.) и включили в нашу сравнительную таблицу, теперь мы этот вопрос отрабатываем совместно с нашими социальными партнерами, работодателями. Думаю, что бизнес нас в этом вопросе поддержит», - сказала она.

Модератор правительственного часа, депутат Гульмира Исембаева в свою очередь выразила надежду, что в новых поправках в Кодекс, запланированных на 2018 год, эта норма найдет свое отражение.

Татьяна Ковалева