Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Самолет Turkish Airlines экстренно сел в аэропорту Вены из-за задымления

9 октября 2017, 17:06

Пострадавших нет.

Самолет турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines в понедельник совершил экстренную посадку в аэропорту Вены из-за задымления, передает РИА Новости.

Как сообщает газета Kurier, инцидент произошел около 11.00 (12.00 мск). Пилоту рейса Стамбул-Брюссель пришлось посадить самолет из-за сообщения о задымлении на борту. Самолет встречали пожарные и полицейский вертолет.

В настоящее время неизвестно, какова была причина задымления и было ли это реальное сообщение или ложная тревога. Воздушное судно в настоящее время остается в Вене.

Фото © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Лучший выбор – инвес-тиции в свое образо-вание! MINI-MBA -43%

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...