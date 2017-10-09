Предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года утвердили в размере 34 319 тенге (тридцать четыре тысячи триста девятнадцать тенге) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.