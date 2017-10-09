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Утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 300 «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке»
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Предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года утвердили в размере 34 319 тенге (тридцать четыре тысячи триста девятнадцать тенге) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.
Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
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