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Утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа

Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 августа 2017 года № 300 «Об утверждении предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке»

Предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Республики Казахстан на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года утвердили в размере 34 319 тенге (тридцать четыре тысячи триста девятнадцать тенге) за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

 

9 октября 2017, 17:03
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

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