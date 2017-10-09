ТОМ шагает по стране

Проект ТОМ (Tikkun Olam Makers - “меняющие мир”) - глобальное движение, постепенно охватывающее весь земной шар. Начиная с 2014 года подобные проекты проводятся в США, Аргентине, Великобритании, Израиле, Канаде, Австралии и Вьетнаме.





В Казахстане и на территории СНГ первый проект ТОМ был реализован в мае-августе 2017 года в Павлодаре. Караганда стала следующим городом, где собрались молодые люди, горящие желанием изменить мир. Мир для людей, которые в силу заболеваний и увечий ограничены в возможностях.





По информации управления внутренней политики Карагандинской области, проект реализует Ассоциация друзей Тель-Авивского университета в РК совместно с областным акиматом и при поддержке Карагандинского Государственного Медицинского Университета.





Собственно, КарМУ и стал площадкой, на котором в рамках первого этапа, стартовавшего седьмого октября, собрались 10 команд изобретателей со всего Казахстана. В большинстве своем члены команды – это молодые люди из числа студенческой молодежи и их преподаватели, медики, инженеры, робототехники, IT-специалисты. А по сути, все они – новаторы, которым предстоит создать для инвалидов полезное изобретение. Иными словами, воплотить в жизнь задумку, которая позволит человеку с особыми потребностями организовать полноценную жизнь.





И. о. руководителя управления координации занятости и социальных программ Карагандинской области Максим Галиуллин, открывая мероприятие, отметил, что защита людей с ограниченными возможностями является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства. На сегодняшний день в регионе проживают более 64 тысяч инвалидов. За счет бюджета они обеспечиваются техническими средствами реабилитации и санаторно-курортным лечением.





-Однако, хотелось бы отметить, что время не стоит на месте и требуются новые приспособления, для которых необходимы научные разработки, - подчеркнул он.





За каждой командой организаторы закрепили по одному человеку с особыми потребностями. Первый этап проекта предусматривал их первую встречу, в ходе которой были озвучены социально-бытовые проблемы, с которыми приходится ежедневно сталкиваться “подопечным” изобретателей. От тех, в свою очередь, требовалось выбрать одну из наиболее насущных проблем, сгенерировать идею, сделать первые наброски для будущего устройства и презентовать его.





Вице-президент Ассоциации друзей Тель-Авивского университета в РК Сания Арапова отметила, что совместно с командами будут работать эксперты, которые смогут оказать поддержку разработанному прототипу.





Что касается “подопечных”, в их числе лица, страдающие различными нарушениями - опорно-двигательного апппарата, инвалиды по слуху, по зрению.





- Прежде чем сделать отбор, мы беседовали с руководителями обществ инвалидов, непосредствено с нашими нид ноуэрами (need knowers). Это должны быть люди, которые по-настоящему верят в то, что ему могут помочь. Их мотивация очень важна, поэтому здесь мы собрали самых активных и позитивных, - объяснила она.





Сания Арапова признает, что сегодня, в мир современных технологий очень слоджно придумать что-то принципиально новое. Конечно, придумать что-то новое сложно. Поэтому энтузиастам, верящим, что они в состоянии изменить мир хотя бы для одного человека, предстоит изобрести прототип, простой в изготовлении и доступный по цене.





На доработку идеи командам отводится месяц. В течение этого времени им предстоят коснультации с экспертами, различными специалистами и предоставление организаторам списка необходимых инструментов и материалов.





И уже в ходе второго этапа – Мейкатон Том – состоится 72-часовой марафон, где мейкеры (makers – изобретатели) воплотят свою задумку в жизнь. Дата проведения марафона – 10-13 ноября.



