Количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2017 года составило 177 308
В сентябре 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 21778 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 10,0%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 28,4%.
|
Сделки купли-продажи жилья
|
в процентах, прирост +, снижение -
|
Область
|
Количество
сделок
купли-
продажи за
сентябрь
|
из них:
|
сентябрь 2017 г. к
|
январь-
сентябрь
2017г.
к январю-
сентябрю
2016г.
|
индивидуаль-
ные дома
|
квартиры в
много-
квартирных
домах
|
августу
2017г.
|
сентябрю
2016г.
|
Республика Казахстан
|
21 778
|
6 269
|
15 509
|
-10,0
|
28,5
|
28,4
|
Акмолинская
|
1 152
|
401
|
751
|
-10,8
|
24,0
|
22,4
|
Актюбинская
|
1 115
|
271
|
844
|
-8,4
|
34,0
|
31,5
|
Алматинская
|
1 278
|
838
|
440
|
-14,6
|
6,6
|
12,0
|
Атырауская
|
381
|
171
|
210
|
-3,1
|
27,0
|
29,6
|
Западно-Казахстанская
|
883
|
279
|
604
|
-12,3
|
42,6
|
31,8
|
Жамбылская
|
809
|
403
|
406
|
-8,6
|
15,7
|
14,7
|
Карагандинская
|
2 208
|
408
|
1 800
|
-20,1
|
15,8
|
30,4
|
Костанайская
|
1 295
|
400
|
895
|
-2,0
|
33,2
|
32,0
|
Кызылординская
|
468
|
243
|
225
|
0,9
|
42,2
|
27,6
|
Мангистауская
|
956
|
182
|
774
|
-3,6
|
72,9
|
55,9
|
Южно-Казахстанская
|
1 697
|
817
|
880
|
-0,1
|
20,5
|
11,9
|
Павлодарская
|
1 053
|
249
|
804
|
-7,8
|
43,3
|
40,8
|
Северо-Казахстанская
|
644
|
355
|
289
|
-28,0
|
20,6
|
44,1
|
Восточно-Казахстанская
|
1 854
|
688
|
1 166
|
-14,4
|
29,4
|
34,2
|
г. Астана
|
3 060
|
158
|
2 902
|
-9,9
|
56,9
|
39,1
|
г. Алматы
|
2 925
|
406
|
2 519
|
-4,4
|
15,0
|
21,7
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.10.2017г.
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