Количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2017 года составило 177 308

В сентябре 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 21778 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 10,0%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 28,4%.

Сделки купли-продажи жилья в процентах, прирост +, снижение - Область Количество сделок купли- продажи за сентябрь из них: сентябрь 2017 г. к январь- сентябрь 2017г. к январю- сентябрю 2016г. индивидуаль- ные дома квартиры в много- квартирных домах августу 2017г. сентябрю 2016г. Республика Казахстан 21 778 6 269 15 509 -10,0 28,5 28,4 Акмолинская 1 152 401 751 -10,8 24,0 22,4 Актюбинская 1 115 271 844 -8,4 34,0 31,5 Алматинская 1 278 838 440 -14,6 6,6 12,0 Атырауская 381 171 210 -3,1 27,0 29,6 Западно-Казахстанская 883 279 604 -12,3 42,6 31,8 Жамбылская 809 403 406 -8,6 15,7 14,7 Карагандинская 2 208 408 1 800 -20,1 15,8 30,4 Костанайская 1 295 400 895 -2,0 33,2 32,0 Кызылординская 468 243 225 0,9 42,2 27,6 Мангистауская 956 182 774 -3,6 72,9 55,9 Южно-Казахстанская 1 697 817 880 -0,1 20,5 11,9 Павлодарская 1 053 249 804 -7,8 43,3 40,8 Северо-Казахстанская 644 355 289 -28,0 20,6 44,1 Восточно-Казахстанская 1 854 688 1 166 -14,4 29,4 34,2 г. Астана 3 060 158 2 902 -9,9 56,9 39,1 г. Алматы 2 925 406 2 519 -4,4 15,0 21,7

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.10.2017г.