 
Новости за сегодня

Количество сделок купли-продажи жилья в январе-сентябре 2017 года составило 177 308

 

В сентябре 2017 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 21778 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 10,0%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-сентябрь 2017 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 28,4%.

 

Сделки купли-продажи жилья

в процентах, прирост +, снижение -

Область

Количество

сделок

купли-

продажи за

сентябрь

из них:

сентябрь 2017 г. к

январь-

сентябрь

2017г.

к январю-

сентябрю

2016г.

индивидуаль-

ные дома

квартиры в

много-

квартирных

домах

августу

2017г.

сентябрю

2016г.

Республика Казахстан

21 778

6 269

15 509

-10,0

28,5

28,4

Акмолинская

1 152

401

751

-10,8

24,0

22,4

Актюбинская

1 115

271

844

-8,4

34,0

31,5

Алматинская

1 278

838

440

-14,6

6,6

12,0

Атырауская

381

171

210

-3,1

27,0

29,6

Западно-Казахстанская

883

279

604

-12,3

42,6

31,8

Жамбылская

809

403

406

-8,6

15,7

14,7

Карагандинская

2 208

408

1 800

-20,1

15,8

30,4

Костанайская

1 295

400

895

-2,0

33,2

32,0

Кызылординская

468

243

225

0,9

42,2

27,6

Мангистауская

956

182

774

-3,6

72,9

55,9

Южно-Казахстанская

1 697

817

880

-0,1

20,5

11,9

Павлодарская

1 053

249

804

-7,8

43,3

40,8

Северо-Казахстанская

644

355

289

-28,0

20,6

44,1

Восточно-Казахстанская

1 854

688

1 166

-14,4

29,4

34,2

г. Астана

3 060

158

2 902

-9,9

56,9

39,1

г. Алматы

2 925

406

2 519

-4,4

15,0

21,7

 

Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 03.10.2017г.

 

9 октября 2017, 17:16
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код