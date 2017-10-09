 
Новости за сегодня

Внесены изменения в Правила поощрения работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках ГОБМП

Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2017 года № 643 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429 «Об утверждении Правил поощрения работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (не введен в действие)

Правила переименованы в Правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.

Также, в частности, установлено, что СКПН (за счет средств стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива) выплачивается следующим работникам амбулаторно-поликлинических организаций, оказывающие ПМСП (далее - работники ПМСП):

1) работники, оказывающие услуги в условиях территориального участка:

врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры, акушер-гинекологи;

медицинские сестры общей практики и участковой службы, фельдшеры, акушерки, оказывающие медицинские услуги в условиях территориального участка;

социальные работники и психологи;

2) медицинские работники амбулаторно-поликлинических организаций, оказывающие ПМСП:

руководитель самостоятельного Центра семейного здоровья или врачебной амбулатории, заведующие и старшие медицинские сестры отделений общей врачебной практики, заведующие и старшие медицинские сестры отделений участковой службы, заведующие и старшие акушерки акушерско-гинекологических отделений (кабинетов);

работники (врачи и средний медицинский персонал) отделения профилактики и социально-психологической помощи Центра семейного здоровья.

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.

 

9 октября 2017, 17:13
Источник, интернет-ресурс: ИС «Параграф»

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код