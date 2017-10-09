Внесены изменения в Правила поощрения работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках ГОБМП

Правила переименованы в Правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования. Также, в частности, установлено, что СКПН (за счет средств стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива) выплачивается следующим работникам амбулаторно-поликлинических организаций, оказывающие ПМСП (далее - работники ПМСП): 1) работники, оказывающие услуги в условиях территориального участка: врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры, акушер-гинекологи; медицинские сестры общей практики и участковой службы, фельдшеры, акушерки, оказывающие медицинские услуги в условиях территориального участка; социальные работники и психологи; 2) медицинские работники амбулаторно-поликлинических организаций, оказывающие ПМСП: руководитель самостоятельного Центра семейного здоровья или врачебной амбулатории, заведующие и старшие медицинские сестры отделений общей врачебной практики, заведующие и старшие медицинские сестры отделений участковой службы, заведующие и старшие акушерки акушерско-гинекологических отделений (кабинетов); работники (врачи и средний медицинский персонал) отделения профилактики и социально-психологической помощи Центра семейного здоровья. Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.