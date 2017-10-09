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Внесены изменения в Правила поощрения работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках ГОБМП
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Аннотация к документу: Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 августа 2017 года № 643 «О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 429 «Об утверждении Правил поощрения работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании комплекса мероприятий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи» (не введен в действие)
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Правила переименованы в Правила поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования.
Также, в частности, установлено, что СКПН (за счет средств стимулирующего компонента комплексного подушевого норматива) выплачивается следующим работникам амбулаторно-поликлинических организаций, оказывающие ПМСП (далее - работники ПМСП):
1) работники, оказывающие услуги в условиях территориального участка:
врачи общей практики, участковые терапевты и педиатры, акушер-гинекологи;
медицинские сестры общей практики и участковой службы, фельдшеры, акушерки, оказывающие медицинские услуги в условиях территориального участка;
социальные работники и психологи;
2) медицинские работники амбулаторно-поликлинических организаций, оказывающие ПМСП:
руководитель самостоятельного Центра семейного здоровья или врачебной амбулатории, заведующие и старшие медицинские сестры отделений общей врачебной практики, заведующие и старшие медицинские сестры отделений участковой службы, заведующие и старшие акушерки акушерско-гинекологических отделений (кабинетов);
работники (врачи и средний медицинский персонал) отделения профилактики и социально-психологической помощи Центра семейного здоровья.
Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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