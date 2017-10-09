В Саудовской Аравии напали на дворец короля, два человека погибли

При себе у нападавшего был автомат и три бутылки с зажигательной смесью.

В Саудовской Аравии мужчина, вооруженный автоматом Калашникова, напал на королевский дворец в Джидде. По данным Reuters, в результате атаки погибли несколько человек, в том числе нападавший и двое охранников , передает , передает Ca-news.org





Мужчина атаковал пост охраны у дворца короля Саудовской Аравии Сальмана ибн Абдул-Азиз Аль Сауда, подъехав к нему на машине Hyundai. В результате двое охранников были убиты, трое ранены.





Как пишет саудовское государственное информационное агентство SPA, правоохранительные органы установили его личность. Нападение совершил 28-летний поданный королевства Мансур бин Хассан Аль-Амери. Правоохранительным органам не известно о его связи с какими-либо экстремистскими группировками.





Джидда является вторым по размеру городом в Саудовской Аравии после столицы Эр-Рияда и расположена на побережье Красного моря. Королевский дворец Дар ас-Салям в Джидде является одной из резиденций саудовского короля, где также расположена его канцелярия.



