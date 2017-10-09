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В РК утвердили предельную оптовую цену сжиженного газа

9 октября 2017, 17:25

Стоимость газа на внутреннем рынке определена на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года.

Приказом министра энергетики Казахстана от 28 августа 2017 года утверждена предельная цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке, сообщает Zakon.kz .

Так, предельную цену оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке на период с 1 октября по 31 декабря 2017 года утвердили в размере 34 319 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.


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