О сохранении базовой ставки на уровне 10,25% (пресс-релиз от 9 октября 2017 года № 29)

9 октября 2017 года г. Алматы

Национальный Банк Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25% с коридором +/-1%. Фактический и прогнозный (на горизонте полутора лет) уровни годовой инфляции находятся внутри целевого коридора на 2017 и 2018 годы. Инфляционные ожидания населения формируются на стабильном уровне. Факторы инфляции со стороны внешнего сектора оцениваются как благоприятные. Денежно-кредитные условия находятся на нейтральном уровне.

Однако сохраняющиеся инфляционные риски со стороны факторов предложения, а также повышение волатильности на валютном рынке ограничивают потенциал снижения базовой ставки до конца текущего года.

Инфляция в годовом выражении в сентябре сложилась на уровне 7,1%, месячная - 0,3%. Сохранению инфляционного фона способствуют удорожание непродовольственных товаров в результате постепенного увеличения спроса на них в текущем году, а также рост тарифов на услуги населению. При этом повышение инфляции ограничивалось сезонным снижением цен на продовольствие.

Базовая инфляция (без учета волатильных и регулируемых компонентов) в годовом выражении, демонстрировавшая снижение темпов роста с начала года, в августе осталась неизменной.

До конца текущего года инфляционный фон останется умеренным. Сохранение определенных инфляционных рисков связано с неопределенностью в отношении урожая, недостаточной загруженностью региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров, ситуацией на рынке горюче-смазочных материалов и отдельных видов продовольствия.

Тем не менее, оценки Национального Банка показывают сохранение инфляции в пределах целевого коридора, как на 2017 год (6-8%), так и 2018 год (5-7%).

Инфляционные ожидания продолжают сохранять устойчивость. Количественная оценка инфляции на год вперед в сентябре не изменилась (6,5%) и находится в пределах целевого коридора на 2018 год.

Рост потребительского кредитования и стимулирующая фискальная политика являются основными драйверами повышения совокупного спроса. Тем не менее, дальнейшее расширение кредитования сдерживается снижением в реальном выражении заработных плат и доходов населения, а также ограниченным капиталом банков.

Индекс экономической активности в реальном выражении сохраняется на высоком уровне. В августе повышение краткосрочного экономического индикатора, характеризующего совокупное предложение в стране, составил 7,8% в годовом выражении. Тем не менее, рост промышленного производства, внешнего спроса и розничной торговли происходит на фоне замедления активности в строительстве, сельском хозяйстве, а также слабой инвестиционной активности.

Со стороны внешнего сектора благоприятное влияние может оказать ситуация на товарных и сырьевых рынках. Наблюдаемое формирование цен на нефть на уровне выше 55 долларов за баррель, динамика мировых цен на продовольствие в результате ожиданий рекордного объема мирового производства зерновых и перепроизводства на рынке сахара могут иметь благоприятное воздействие на понижение инфляции в Казахстане в кратко- и среднесрочной перспективе.

Денежно-кредитные условия находятся на нейтральном уровне. Некоторое повышение уровня долларизации вкладов в августе 2017 года стало, главным образом, следствием их валютной переоценки. Структура процентных ставок по вкладам продолжает благоприятствовать тенговым сбережениям. Снижение ставок по кредитам для бизнеса с начала года следует за динамикой базовой ставки, тогда как сохранение относительно неизменного уровня кредитных ставок для физических лиц на протяжении текущего года отражает оценку банками кредитных рисков в данном сегменте в виду низких темпов роста доходов населения.

Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.