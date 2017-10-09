Историк о высказываниях Атамбаева: Возможно, им движет внутренний страх

Казахстанский историк, доктор исторических наук, заместитель председателя Конгресса историков Казахстана Буркитбай Гельманович Аяган поделился своим мнением о высказываниях президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева , передает , передает Zakon.kz.





Напомним, 7 октября президент Кыргызстана А. Атамбаев выступил с рядом некорректных и недружественных заявлений, касающихся отдельных аспектов социально-экономического развития Казахстана.





«Я думаю, то, что он говорил, это далеко не случайность. В последние два-три года он неоднократно высказывал негативные вещи о Казахстане. Например, в прошлом году он обвинил Казахстан в блокаде, из-за которой даже погибли люди. Были и другие высказывания. Я внимательно смотрел его речь по телевидению и в Интернете. В этот раз он говорил продуманные вещи. Вопрос в том, почему он это сказал? Политический деятель, особенно такого высокого уровня как глава государства, следит за каждым своим словом. Такие люди всегда готовятся к своим выступлениям. Алмазбек Атамбаев выступал перед очень большой группой людей при награждении госнаград. Он знал, что в зале сидят уважаемые люди Кыргызстана, кроме того там присутствовали все средства массовой информации. Он не говорил об этом в кулуарах. Я думаю, что это произошло намеренно», - считает он.





Было видно, отмечает историк, что человек в тот момент был эмоционально неустойчив.





Буркитбай Гельманович также назвал ряд причин, по которым Атамбаев мог сделать такое заявление.





«Я думаю, сейчас он очень обеспокоен падением рейтинга его ставленника Сооронбая Жээнбекова. Он ведь может не пройти (прим.ред. – на президентских выборах). Московский аналитик Аркадий Дубнов говорит, что Атамбаеву есть что скрывать. В случае прихода к власти других людей может быть начато расследование в отношении самого Атамбаева. Возможно, им движет внутренний страх. Есть и вторая причина. В Кыргызстане очень сильно развито землячество и кланы, в отличие от Казахстана. Каждый клан, который приходит к власти, начинает копать под тех, кто был до него. Это, к сожалению, характерно для Кыргызстана. Уход Акаева привел к тому, что группа Бакиева занялась поиском его денег. А группа Атамбаева занималась уже делами Бакиева. Возможно, наступает черед, когда начнется поиск денег самого Атамбаева. Им может двигать страх за себя, за то, что к власти придет другой клан», - считает он.





Историк также высказал свое мнение о том, повлияет ли это высказывание на отношения между нашими странами.





«К сожалению, да. Казахи и киргизы – это очень родственные и братские народы. В человеческих отношениях вряд ли что-то поменяется, но межгосударственным отношениям наносится большой вред. Потребуется некоторое время, чтобы всё это привести в соответствие. Глава государства есть глава государства. Его слова имеют некоторый подтекст, причины и имеют последствия. Думаю, что стороны обменяются нотами и будет предпринят дипломатический демарш с обеих сторон», - говорит Буркитбай Гельманович.





Есть нюансы и исторического характера, добавил он.





«К сожалению Атамбаев влез в историю, в которой ничего не понимает. В Казахстане не правят чингизиды. Последний казахский легитимный хан Кенесары Касымов был чингизидом. Он был убит недалеко от города Токмак на территории Кыргызстана киргизскими манапами в 1847 году. Высказывание Атамбаева вызовет у казахов массу недовольства. Тем более все знают – Нурсултан Назарбаев не является чингизидом. Казахи очень хорошо разбираются в своей родословной. Эти непродуманные комментарии вызовут большую волну протеста. Атамбаев залезает в исторические дебри, но при этом дает неверную трактовку тем событиям, которые происходили. Поэтому я его высказывания оцениваю очень критически и думаю, что это было необдуманно. Это задевает чувства многих граждан и Казахстана и Кыргызстана», - подытожил Б. Аяган.





Автор: Екатерина Ионова, Алматы