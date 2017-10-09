В Алматы электрообогревателей в продаже нет, в домах холодно

Наверное, всех алматинцев сейчас заботит один-единственный вопрос - когда, наконец, подадут тепло. Вот уже который день люди мерзнут в своих домах, спят одетыми, включают газ, чтобы хоть немного согреться, сообщает Zakon.kz.





Очень холодно и в старых каркасно-камышитовых домах, которых в Алматы более 500. Стены тонкие и особенно ночью в них очень холодно.





В выходные я попыталась купить обогреватель домой, так как дальше спать в таком холоде невозможно, да и утром ничего не можешь делать из-за того, что сильно мерзнешь, в голове только одна мысль – согреться. Пошла в Технодом, расположенный в торговом центре «Март». Выбора абсолютно никакого, стоят только несколько обогревателей масляных, в основном маленькие, больших нет. Но маленькие, говорят, некачественные, при мне молодая пара возмущалась, что они совсем не греют и менеджер сама это подтвердила, сказав, что да, есть случаи, когда их возвращают. Цена была от 11 тысяч до 24 тысяч тенге.





Оттуда я пошла в «Планету электроники», которая расположена недалеко от «Марта», но здесь вообще никаких обогревателей не было. По словам менеджеров, все раскупили, а когда будет завоз – неизвестно.





Дальше я поехала в Технодом, который находится в микрорайоне Айнабулак, но и там не было подходящих обогревателей, а были только маленькие и то буквально последние два-три.





Мне посоветовали поехать на барахолку, что я и сделала. Вышла на первом же рынке «Кенжехан», все обошла, но и здесь практически никакого выбора не было. Обогреватели были все маленькие, непрактичные, и только в одном бутике нашла побольше и купила за 12 тысяч тенге. Дома сразу стало намного теплее и уютнее, а мои соседи продолжают обогреваться газом.





Конечно, существуют определенные нормативы для подачи тепла, но, думается, в Алматы тоже можно начинать отопление раньше 15 октября, как в северо-восточных регионах, тем более, если все уже готово к отопительному сезону, как утверждают специалисты. Из-за низкой температуры в домах многие болеют, особенно дети, мамы вынуждены брать больничный.





Может, пора уже пересмотреть сроки отопительного сезона в Алматы. Например, начать с 1 октября, а завершить к 25 апреля, так как и в апреле бывает еще холодно.





Торгын Нурсеитова



