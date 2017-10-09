Базовая ставка в Казахстане осталась на прежнем уровне

"Вероятность дальнейшей динамики базовой ставки в сторону ее снижения будет зависеть от стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий".

Национальный Банк принял решение сохранить базовую ставку на уровне 10,25%, сообщает Zakon.kz. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка РК Данияр Акишев, выступая на брифинге для телевизионных СМИ в Алматы.





Ставки по операциям предоставления ликвидности банкам составляют 11,25%, а по операциям изъятия ликвидности – 9,25%. Официальная ставка рефинансирования также сохраняется на уровне 10,25%.





Он напомнил, что в августе текущего года Национальным Банком было заявлено, что перспективы снижения базовой ставки в краткосрочной перспективе остаются незначительными.





«Вероятность дальнейшей динамики базовой ставки в сторону ее снижения будет зависеть от стабилизации инфляционных и девальвационных ожиданий, как населения, так и бизнеса», - сказал Д.Акишев.





Следующее решение по базовой ставке, по словам Д.Акишева, будет объявлено 27 ноября 2017 года в 17:00 по времени Астаны.



