28 человек погибли в авиакатастрофах менее чем за 4 года в Казахстане

Больше всего авиакатастроф и происшествий зафиксировано именно с участием легкой авиации.

Всего за период с 2014-го по текущий момент в Казахстане произошло 13 авиакатастроф. Об этом в ходе брифинга в МИР РК сообщил вице-министр Роман Скляр , передает ИА « , передает ИА « NewTimes.kz ».





«Количество авиапроисшествий в 2014 году составило 5, в 2015-7, в 2016-5, в 2017 году-8. В 2014-м произошло 2 катастрофы, погибло 2 человека, в 2015 - 3 катастрофы, в которых погибло 8 человек. В прошлом году 3 катастрофы, погибло 7 человек. В текущем году 5 катастроф, в них погибло 11 человек», — сообщил замминистра по инвестициям и развитию.





Скляр отметил, что больше всего авиакатастроф и происшествий зафиксировано именно с участием легкой авиации.





«По видам классификации судов количество авиакатастроф и авиапроисшествий отражает рост событий именно в легкой авиации. В 2014 году из 2 произошедших катастроф - 1 с участием легкой авиации, 1 со сверхлегкой авиацией. В 2015-м из 3 катастроф - 1 с легкой и 2 со сверхлегкой авиацией. В прошлом году - 2 с легкой авиацией и 1 со средней авиацией. И в текущем году из 5 катастроф - 4 в легкой авиации и 1 в средней», — сообщил он.





Замглавы МИР РК также пояснил, по каким причинам чаще всего происходят крушения самолетов и авиаинциденты.



