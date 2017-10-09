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В Алматы фальшивомонетчики просили за $30 тыс. около 3 млн тенге

9 октября 2017, 17:46

Преступников задержали при сбыте поддельной валюты в сумме $30 000.

Сотрудники СЭР ДГД по Алматинской области при проведении специальных оперативно-розыскных мероприятий задержали фальшивомонетчиков: двух казахстанцев и двух граждан Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Преступников задержали на парковке ТРЦ «Аport», при сбыте поддельной валюты в сумме $30 тыс. (купюры номиналом $100), которые планировали обменять на подлинные 3 060 000 тенге.

При личном обыске у одного из задержанных были обнаружены и изъяты семь фальшивых $100 купюр. На месте проживания фальшивомонетчиков, были обнаружены и изъяты 20 фальшивых купюр.

Преступники задержаны в порядке ст. 128 УПК РК и водворены в ИВС УВД Илийского района. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются соучастники данного преступления и причастность к другим совершенным преступлениям.


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