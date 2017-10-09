Самосожжение алматинки: прокурор просит для экс-судьи 4,5 года колонии

В Медеуском районном суде №2 состоялось очередное слушание по делу экс-судьи Умирзака Серимова, передает корреспондент передает корреспондент Zakon.kz





Рассмотрение данного уголовного дело дошло до стадии судебных прений, то есть вышло на финишную прямую. И накануне прений стороны пришли к примирению.





Так, адвокат Серимова Байназар Дайрабаев просил приобщить заявление представителя потерпевшей - дочери совершившей акт самосожжения Светланы Тургамбаевой Айнур Омарбаевой, где она просит прекратить производство по уголовному делу в связи с примирением сторон.





Цена примирения - тот самый дом, из-за которого произошла человеческая трагедия. Умирзак Серимов обязался возместить стоимость дома его юридическому владельцу, чтобы семья погибшей Турганбаевой не осталась без крыши над головой.





"Подсудимым возмещен моральный и материальный ущерб потерпевшей, поэтому она написала заявление, что не имеет претензий к подсудимому", - отметил адвокат представителя потерпевшей Серик Айтбаев.





Далее адвокат Серимова Дайрабаев отметил, что по нескольким основаниям уголовное дело в отношении его подзащитного подлежит прекращению. Так, он отметил, что у подсудимого не было умысла на злоупотребление службеным положением и вынесение заведомо неправосудного приговора. Также защита Серимова считает, что акт самосожения Светланой Тургамбаевой не состоит в прямой связи с вынесением решения подсудимого.





"Ходатайствую о прекращении уголовного дела производством за отсутствием в составе действий моего подзащитного какого-либо правонарушения", - сказал адвокат Серимова, попросив его оправдать в ходе прений. /QUOTE]





"С обоими предъявленными обвинениями я не согласен. Это пример того, как не нужно вести досудебное расследование... ...это пример расправы над невиновным лицом...", - сказал подсудимый Умирзак Серимов. Он повторил, что у него не было какого-либо умысла на вынесение заведомо неправосудного решения.





Экс-судья признал в суде, что первое его решение по гражданскому делу об установлении факта супружеских отношений Масакова и Минбаевой не соответствует нормам. Он это оправдывает своей неопытностью и тем фактом, что вперые рассматривал гражданское дело. Это, по мнению подсудимого, была судебная ошибка. И, когда брат умершего Масакова с адвокатом обратились в суд о признании его единственным наследником, Серимов все перепроверил и убедился в своей ошибке. Об этом ему стало известно 5 января, разрешено дело было 7 апреля.





"И этот промежуток мне вменяется, как злоупотребление служебным положением. Ничего подобного! Я предлагал сторонам прийти к соглашению", - сказал подсудимый. По его словам, он дал время, чтобы стороны пришли к конценсусу и поделили дом, но за это время Минбаева продала дом Светлане Турганбаевой.





Государственный обвинитель Ержан Куракбаев, в свою очередь, напомнил, что категория статей, по которым обвиняется Серимов, не предполагает прекращение уголовного дела в связи с примирением.





В ходе прений прокурор Куракбаев просил признать подсудимого Серимова виновным по ст.350 ч.2 и 307 ч.4 УК РК, и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В соответствии с Законом РК об амнистии сократить срок на 1/4 и приговорить Серимова к 4 годам 6 месяцам лишения свободы.





обвиняется по части 2 статьи 350 (вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта) и части 4 статьи 307 УК РК (злоупотребление должностными полномочиями). Так, в сентябре 2009 года судье Алатауского районного суда Серимову поступило дело об установлении юридического факта брака между Нурлыбеком Масаковым и Баян Минбаевой. Женщина хотела получить право на наследство в виде дома, в котором несколько лет сожительствовала с умершим гражданским мужем. Судья признал брак между ними. Позже брат умершего заявил, что является единственным наследником и обратился в суд об отмене брачных отношений между его покойным братом и Минбаевой, но судья Серимов не принял дело в производство и не вынес определение об отказе в принятии заявления. В результате сожительница умершего смогла оформить наследство и продать дом Светлане Турганбаевой. Однако позже судья отменил свое решение о браке, и право женщины на наследство было признано недействительным. Соответственно, незаконным оказался договор купли-продажи дома с Турганбаевой. Суд вынес решение о выселении Светланы Турганбаевой с ее родными. Во время выселения женщина совершила акт самосожжения, в результате чего скончалась в больнице. Родные погибшей просили наказать судью, вынесшего изначально неправомерное решение. Напомним , суд над экс-судьей Алатауского районного суда Умирзаком Серимовым начался в сентябре. Он



