Юная казахстанка заняла первое место на чемпионате Азии по спортивно-бальным танцам
9 октября 2017, 17:59
В соревнованиях приняли участие свыше 2500 воспитанников танцевальных школ Китая, России и Юго-Восточной Азии
Девятилетняя казахстанка Амира Кабазиева признана сильнейшей участницей прошедшего в городе Нанкине международного чемпионата в рамках Кубка Азии по спортивно-бальным танцам, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Китае.
В соревнованиях приняли участие свыше 2500 воспитанников танцевальных школ Китая, России и Юго-Восточной Азии, представлявших европейскую программу (вальс, квикстеп, фокстрот) и латиноамериканскую (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв).
Кабазиева заняла первое место в сольном исполнении в рамках латиноамериканской программы (джайв) и второе место в парном исполнении в номинации вальс.
В Пекине она на протяжении двух лет посещает секцию танцевального клуба «Русский стиль» при Посольстве РФ в КНР под руководством заслуженного тренера по спортивно-бальным танцам Марии Пьяновой. До этого в Казахстане занималась восточными танцами и танцами народов мира в ансамбле «Кобелек» под руководством Алмы Сагадиевой
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