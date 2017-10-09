Юная казахстанка заняла первое место на чемпионате Азии по спортивно-бальным танцам

Девятилетняя казахстанка Амира Кабазиева признана сильнейшей участницей прошедшего в городе Нанкине международного чемпионата в рамках Кубка Азии по спортивно-бальным танцам, передает собственный корреспондент МИА « передает собственный корреспондент МИА « Казинформ » в Китае.





В соревнованиях приняли участие свыше 2500 воспитанников танцевальных школ Китая, России и Юго-Восточной Азии, представлявших европейскую программу (вальс, квикстеп, фокстрот) и латиноамериканскую (самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль, джайв).

Кабазиева заняла первое место в сольном исполнении в рамках латиноамериканской программы (джайв) и второе место в парном исполнении в номинации вальс.





В Пекине она на протяжении двух лет посещает секцию танцевального клуба «Русский стиль» при Посольстве РФ в КНР под руководством заслуженного тренера по спортивно-бальным танцам Марии Пьяновой. До этого в Казахстане занималась восточными танцами и танцами народов мира в ансамбле «Кобелек» под руководством Алмы Сагадиевой



