В ЮКО 73 процента жителей населенных пунктов полностью обеспечены питьевой водой

В Южно-Казахстанской области 73 процента жителей 836 сельских местностей полностью обеспечены питьевой водой. Также, 93,1 процент населения обеспечены централизованной системой водоснабжения. Об этом сегодня на прошедшем селекторном заседании в областном акимате сообщил руководитель областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Маргулан Марайым, сообщает пресс-служба акима ЮКО.









В целях обеспечения населенных пунктов области качественной питьевой водой, в рамках Программы развития регионов до 2020 года проводится большая работа. По программе до 2020 года планируется обеспечить централизованным водопроводом 97 процентов жителей городов и 62 процентов жителей сельских населенных пунктов.





По данному направлению, в период с 2011 по 2016 годы велось строительство 268 объектов на сумму 73,9 млрд. тенге, таким образом 469 тысяч человек из 178 населенных пунктов обеспечены новой централизованной системой водоснабжения.





«В направлении обеспечения населения питьевой водой показатель нашей области в обеспечении жителей городов по республике составляет 92,9 процентов, по населенным пунктам 55,6 процентов. Южно-Казахстанская область по республике среди городов занимает 9 место, а среди населённых пунктов - 4 место. Так, показатель, намеченный в программе на 2020 год перевыполнен досрочно», - сказал Маргулан Марайым.





Наряду с этим, в этом году в 25 населенных пунктах области ведутся строительные работы, на эти цели из республиканского и областного бюджетов выделено 4,7 млрд. тенге. Среди них 5 населенных пунктов будут обеспечены новым водопроводом, а в 3 населенных пунктах обновят систему водоснабжения. Строительные работы в оставшихся 17 населенных пунктах планируется завершить в 2018 году.





Заслушав доклад о проделанных работах, глава региона поручил систематизировать работы в целях обеспечения питьевой водой и обратить внимание на целевое расходование выделенных средств.





«Наша задача – обеспечить население чистой питьевой водой. По обеспечению населенных пунктов питьевой водой в республике мы находимся на 4-ом месте, и нам нельзя останавливаться на этом. Самые низкие показатели в области по обеспечению питьевой водой наблюдаются в городе Арысь, Сарыагашском и Шардаринском районах. Необходимо восполнить эти недостатки. Поручаю руководителям соответствующих сфер систематизировать работу в целях обеспечения питьевой водой», - отметил Ж. Туймебаев.





Кроме того, на заседании заслушан доклад руководителя департамента по чрезвычайным ситуациям Н.Дербисова. В связи с этим, сделан ряд замечаний касательно строительства противопаводковых защитных дамб и водохранилищ.









Также обсуждены вопросы непрерывного обеспечения в зимний период транспортного сообщения на автомобильных дорогах областного, республиканского и районного значений на 2017-2018 год.





Помимо этого, на селекторном заседании обсуждены ход реализации государственной программы «Денсаулық», повышения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, освоения земель под сельскохозяйственные угодья и приусадебных участков, а также даны соответствующие поручения руководителям соответствующих отраслей.



