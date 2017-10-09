В Астане перекроют движение транспортных средств по ул. Калдаякова

В связи с проведением работ по переносу инженерных сетей по ул. Калдаякова на участке от пр. Тәуелсіздік до ул. Нажимеденова с 12.00 часов 7 октября т.г. по 06.00 часов 16 октября т.г. движение транспортных средств будет ограничено полностью , сообщает Zakon.kz





ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.





Фото: time56.ru