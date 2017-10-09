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В Астане перекроют движение транспортных средств по ул. Калдаякова

9 октября 2017, 18:24

Движение транспортных средств будет ограничено полностью, но временно.

В связи с проведением работ по переносу инженерных сетей по ул. Калдаякова на участке от пр. Тәуелсіздік до ул. Нажимеденова с 12.00 часов 7 октября т.г. по 06.00 часов 16 октября т.г. движение транспортных средств будет ограничено полностью, сообщает Zakon.kz

ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Фото: time56.ru

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