В Астане перекроют движение транспортных средств по ул. Калдаякова
9 октября 2017, 18:24
Движение транспортных средств будет ограничено полностью, но временно.
В связи с проведением работ по переносу инженерных сетей по ул. Калдаякова на участке от пр. Тәуелсіздік до ул. Нажимеденова с 12.00 часов 7 октября т.г. по 06.00 часов 16 октября т.г. движение транспортных средств будет ограничено полностью, сообщает Zakon.kz
ДВД Астаны рекомендует жителям и гостям столицы заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.
Фото: time56.ru
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