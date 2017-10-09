Как выглядит проект алфавита казахского языка на латинице
9 октября 2017, 18:32
В новом проекте специфические звуки обозначают буквами с апострофами.
Проект казахского алфавита на латинской графике презентовали сегодня президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву в ходе встречи с членами рабочей группы по реализации проекта по переходу государственного языка на латиницу, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В новом проекте специфические звуки обозначают не диграфами, специальными символами - буквами с апострофами.
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