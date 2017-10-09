Булат Бакауов – сельским акимам: Во всем должен быть хозяйский подход

В Павлодарской области намерены значительно повысить качество жизни на селе. На большом совещании в селе Евгеньевка, участие в котором приняли акимы всех округов региона, Булат Бакауов заверил, что развитию потенциала сельских территорий будет уделяться особое внимание,

Встреча не случайно прошла в селе Евгеньевка Аксуской сельской зоны. На примере этого населенного пункта, где есть вся социальная инфраструктура и практически нет проблем благоустройства, аким области хотел показать, каким должно быть опорное село.

- Из 16 опорных сел, не имеющих централизованное водоснабжение, готовые проекты есть по 7 селам, - заявил заместитель акима Павлодарской области Бауржан Касенов. – Еще по 4 селам документы на стадии разработки. При реализации всех этих проектов в 2020 году показатель доступа к централизованному водоснабжению в опорных селах увеличится с 32,2% до 96,8%.

До конца 2020 года на развитие опорных сел направят более 37 миллиардов тенге, в том числе более 24 миллиардов бюджетных тенге. В этом году начата реконструкция системы водоснабжения в селе Кызылжар.Еще в пятиселахведетсястроительствоновыхводопроводов.

Помимо прочего на совещании рассказали о введении четвертого уровня бюджета. С 2018 года в населенных пунктах, где проживает более 2 тысяч человек, будет формироваться собственная казна.





- Сельские акимы должны быть заинтересованы в своевременной регистрации и перерегистрации каждого объекта, в том числе транспортных средств, и наладить тщательный контроль за предпринимательской деятельностью, - отметила замглавы региона Алия Арынова. - От того, сколько они соберут в казну, зависит распределение расходов на нужды села, а, значит, на решение проблемных вопросов.





Аким области посоветовал руководителям на местах плотнее работать с налогооблагаемой базой. Тем более что к собранным средствам в местный бюджет будет направляться ровно такая же сумма из областной казны.





- Вы можете найти бизнесмена в другом районе, а, может, другой области, который перерегистрирует свое предприятие в вашем сельском округе, и его налоги пойдут в ваш бюджет, - подсказал присутствующим акимам Булат Бакауов. - Село должно быть привлекательным для ведения бизнеса, а аким должен быть настоящим хозяином своего села.





После моих поездок по районам лично у меня сложилось впечатление, что в одних селах работают хозяйственники, а в других – акимов даже не интересует, что творится в селе. Кругом антисанитария, парки и скверы не ухожены, новые мини-футбольные поля не облагорожены. Во всех этих вопросах нужен хозяйский подход!





Также глава региона подчеркнул, что областной бюджет поддержит все действительно необходимые для села проекты. Единственное условие – наличие готовой проектно-сметной документации. Без ПСД финансировать проекты не будут.





Адиль Аскеров