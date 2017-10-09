Республиканская коллегия адвокатов имеет монопольный статус и сильные рычаги - эксперт

Анализируя проект закона об адвокатуре, известный финансовый эксперт, директор Центра макроэкономических исследований Олжас Худайбергенов заявил на своей странице в Фейсбуке , что все заседания дисциплинарных комиссий адвокатских коллегий надо транслировать и публиковать в соцсетях и на сайтах, сообщает Zakon.kz.





«Проект закона предполагает два направления изменений - регулирование и контроль. В части контроля есть мера, которая и вызывает основное возмущение адвокатов - предполагается ввести сотрудников минюста в дисциплинарные комиссии адвокатских коллегий. Здесь я соглашусь с адвокатами, что мера излишняя, - пишет автор поста. - Однако инициатива минюста тоже родилась не на ровном месте». Здесь он видит ряд причин.





Первая - конфликт интересов на уровне управления. Олжас Худайбергенов считает, что в случае проступка руководство коллегий не будет наказывать на комиссиях, членам коллегий они дают легкие наказания или вовсе не наказывают. Поэтому он предполагает, что эту норму можно заменить на другую, а именно: все заседания дисциплинарных комиссий транслировать и публиковать в соцсетях и на сайте коллегии, чтобы все было прозрачно. «Плюс надо заранее обозначить график заседаний комиссии и разрешить присутствовать всем, в том числе сотрудникам минюста. Думаю, это хороший компромисс. Кстати, минюст предлагает и меру, которая снижает контроль - это передача разработки некоторых правил и стандартов от минюста в республиканскую коллегию».





Вторая причина, по мнению эксперта, касается мер в части регулирования. Они в большинстве своем хорошее, но сильно ослабляют позиции действующих руководителей Республиканской коллегии адвокатов, хотя в долгосрочном плане повышают ее качество, считает он. На его взгляд, это, в первую очередь, обеспечение сменяемости руководителей - человек не может быть председателем коллегии более 4 лет (сейчас есть прецеденты по 15-20 лет).





Во-вторых, это отмена первоначального членского взноса (около 700-800 тысяч тенге) в коллегию для начинающего адвоката, что, по идее, обнуляет имущественный барьер при входе в систему. Сейчас адвокатов в стране в 5-6 раз меньше, чем в развитых странах, а с учетом низкого качества некоторых адвокатов, разрыв еще больше, пишет Худайбергенов.





В-третьих, это отмена ордеров, которые подписывает коллегия и без которых адвокат не может начать работу по начатому делу. В-четвертых, введение прозрачности по финансовой отчетности, которую теперь надо публиковать. В-пятых, введение ответственности за некачественную работу через страхование, аргументирует Худайбергенов.





Также он акцентирует внимание на том, что на заседании Общественного совета (где он присутствовал) «минюст обвинили в том, что якобы не учитывается мнение адвокатов. Тогда директор департамента задала вопрос Ануару Тугелю, почему он запретил всем областным коллегиям давать предложения по проекту закону, который им выслали? Естественно, этот случай является явным давлением руководства Республиканской коллегии на своих членов в части выражения мнения. И возникает противоречие – для себя требуют независимости, но сами ее не дают своим членам. Хотя с учетом реалий нашей системы госуправления, мало верится, что до текущего момента эта независимость была у адвокатуры, за исключением отдельных людей. Республиканская коллегия – единственная в Казахстане, и поэтому имеет монопольный статус и сильные рычаги. Адвокаты не могут создать другие коллегии, обязаны быть членами коллегии для активации полученный от минюста лицензии, могут быть исключены из коллегии, а значит, и лишены лицензии. Честно говоря, обычно идет комбинация – можно получить монопольный статус и сильное регулирование твоей деятельности, либо слабое регулирование взамен отмены монополии. И это логично. А требовать слабое регулирование и сохранять монополию – это неправильно, так как 100% ведет к застою», уверен автор поста.





Он надеется, что предложенный им комромисс будет принят, а сам закон позволит повысить качество адвокатуры в целом.





Торгын Нурсеитова



